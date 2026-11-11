McKenna Grace ha convertido la moda en una extensión del universo de Los Juegos del Hambre. Durante la promoción de Amanecer en la cosecha, la actriz ha recuperado algunos de los looks más memorables de la franquicia, rindiendo homenaje a Jennifer Lawrence y a su inolvidable personaje, Katniss Everdeen.

Su aparición más reciente tuvo lugar el 9 de noviembre de 2026, durante un evento especial para seguidores de la saga en el AMC Century City 15 de Los Ángeles, donde sorprendió con un vestido negro que evocaba uno de los atuendos de Katniss en Los Juegos del Hambre: En llamas, grabada el 2012 y estrenada el 2013.

McKenna Grace revive el estilo de Katniss Everdeen de “En Llamas": el vestido negro y maquillaje Murray Close/Getty Images

La elección no fue casualidad. Con ayuda de su estilista Molly Dickson, McKenna Grace apostó por un diseño de Elisabetta Franchi que recuperó elementos del vestuario original, desde los bordados oscuros hasta las aplicaciones de plumas rojizas en los hombros.

El maquillaje de McKenna Grace inspirado en Katniss Everdeen, de Los Juegos del Hambre: En Llamas

Para complementar su vestido, McKenna Grace eligió un maquillaje sofisticado que recuperó la intensidad visual del personaje de Jennifer Lawrence, pero con una interpretación más suave y luminosa.

Los ojos fueron los protagonistas del look, gracias a una combinación de sombras rosadas con reflejos rojizos y un acabado brillante. El maquillaje se complementó con pestañas definidas, cejas cuidadosamente peinadas y delineado discreto que acentuó su mirada.

El maquillaje de McKenna Grace inspirado en Katniss Everdeen, de Los Juegos del Hambre: En Llamas Vivien Killilea/Getty Images for Lionsgate

En contraste, la piel mantuvo un acabado luminoso, con rubor rosado en las mejillas, iluminador y labios en un tono rosa natural. A diferencia del maquillaje más dramático que Katniss llevó durante sus apariciones en el Capitolio, McKenna apostó por una versión contemporánea que equilibró la intensidad de los ojos con la naturalidad del resto del rostro.

La elección también permitió que el maquillaje dialogara con los detalles rojos del vestido, creando una imagen armoniosa y elegante.

El peinado recogido de McKenna Grace que complementó su look inspirado en Los Juegos del Hambre: En Llamas

Otro de los detalles que llamó la atención fue el peinado de McKenna Grace, quien dejó atrás su característica melena rubia suelta para apostar por un recogido bajo, pulido y de inspiración clásica. El pelo fue peinado hacia atrás con una raya central perfectamente definida, creando un efecto elegante que despejó su rostro y permitió destacar tanto el maquillaje como los detalles del vestido.

El peinado recogido de McKenna Grace que complementó su look inspirado en Los Juegos del Hambre: En Llamas IG: @mckennagraceful

El recogido se caracterizó por su acabado brillante y controlado, con algunos mechones suaves que aportaron movimiento al conjunto. Esta elección fue especialmente acertada porque equilibró la teatralidad del vestido con un elemento de belleza minimalista. Además, el peinado permitió que los pendientes con detalles rojizos adquirieran mayor protagonismo, reforzando la conexión entre los accesorios y el maquillaje.

El vestido negro con el que McKenna Grace rindió homenaje a Katniss Everdeen

El elemento central del homenaje fue un vestido negro diseñado especialmente por Elisabetta Franchi, inspirado en el atuendo que Jennifer Lawrence utilizó como Katniss Everdeen durante la fiesta organizada en la mansión del presidente Snow en Los Juegos del Hambre: En llamas.

El diseño de McKenna Grace destacó por su escote profundo en V, una silueta ajustada y elaborados bordados negros que recorrieron el cuerpo. Sin embargo, uno de los detalles más representativos fueron las aplicaciones de plumas en tonos rojo oscuro y borgoña sobre los hombros.

El vestido negro con el que McKenna Grace rindió homenaje a Katniss Everdeen IG: @mckennagraceful

Estas aplicaciones recuperaron la estética del vestido original, aunque con una interpretación diferente que conservó la fuerza visual del personaje. La falda incorporó encaje semitransparente y una abertura pronunciada, mientras que los zapatos negros de plataforma de Aldo completaron el conjunto.

En la película de 2013, el vestuario de Katniss reflejaba su transformación en una figura pública dentro del Capitolio, donde la moda funcionaba como una herramienta de representación, poder y resistencia. Con su nueva interpretación, McKenna Grace recuperó ese lenguaje visual y demostró cómo un vestuario cinematográfico puede convertirse en una referencia de moda más de una década después.