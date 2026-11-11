Coachella 2027: Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee entre las grandes sorpresas del cartel

Coachella 2027 reveló oficialmente su cartel, con Dua Lipa, Tame Impala y SZA como las estrellas principales de una edición que también contará con Madonna, Daddy Yankee, Phoebe Bridgers y algunos de los nombres más destacados de la escena musical internacional.

Dua Lipa, Tame Impala y SZA: los protagonistas de Coachella 2027

Dua Lipa será la encargada de inaugurar cada fin de semana como headliner. Aunque la cantante británica ya había aparecido como invitada de Martin Garrix en 2017, esta será su primera presentación encabezando el festival.

El sábado tendrá como protagonista a Tame Impala, el proyecto liderado por Kevin Parker, que regresa al escenario principal después de haber encabezado Coachella en 2019.

Por su parte, SZA cerrará los domingos, consolidando su presencia en uno de los encuentros musicales más importantes del mundo.

LONDON, ENGLAND - JUNE 20: Dua Lipa performs on stage during her “Radical Optimism” tour at Wembley Stadium on June 20, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/Getty Images for Dua Lipa) Samir Hussein/Samir Hussein/Getty Images for Dua Lipa

Madonna y Daddy Yankee, las grandes sorpresas del cartel

Uno de los anuncios más llamativos es el regreso de Madonna, quien se presentará en la Dance Tent, un espacio que ya formó parte de su historia con el festival en 2006.

La música latina también tendrá un momento especial con Daddy Yankee, quien aparece en el cartel con una presentación titulada In the Desert. El puertorriqueño se suma como una de las grandes figuras de esta edición, que también contará con Becky G, Milo J y Bad Gyal.

Otra de las experiencias anunciadas será el debut de The Bunker con Justice – Blinded by the Lights, una propuesta que amplía la oferta musical del festival.

Instagram

Cartel completo de Coachella 2027: artistas por día

Viernes 9 y 16 de abril: Dua Lipa, Madonna y JISOO entre los imperdibles

El primer día de Coachella 2027 promete reunir a algunas de las figuras más interesantes del pop y la electrónica. Dua Lipa encabezará la jornada, mientras que Madonna protagonizará uno de los momentos más esperados con su presentación especial en la Dance Tent. Entre los artistas que no te puedes perder también destacan JISOO, Zara Larsson, Steve Lacy, Peggy Gou y Kehlani, además de Giorgio Moroder, una de las grandes leyendas de la música disco. La presencia de Milo J también suma una propuesta latina a esta primera jornada.

IG: coachella

Cartel completo del viernes:



Dua Lipa

Madonna

Zara Larsson

Steve Lacy

JISOO

Diljit Dosanjh

Peggy Gou

Kehlani

Solid Grooves

Giorgio Moroder

Social Distortion

Pinegrove

Angine de Poitrine

Leon Thomas

Drain Gang

Snow Strippers

Mike D 5D

CHRIS STASSY

Milo J

SG Lewis

Kelela

Franky Rizardo

Fetty Wap

Vintage Culture

The Damned

ATARASHII GAKKO!

Nettspend

American Football

xaviersobased

La Dispute

Haute & Freddy

The Hellp

Disco Dom

MPH

Bella Kay

This Is Lorelei

The Womack Sisters

mary in the junkyard

Close Friends Only

Obskür

Jacob Lusk

LEENALCHI

Bea Miller

Gang of Youths

Love Spells

Rafael

Nirosta Steel

Ragie Ban

Eli

Las Petunias

Violet Grohl

Jackie Hollander

Jamback x Marsolo

NOYA

Sábado 10 y 17 de abril: Tame Impala, Phoebe Bridgers y Måneskin entre los favoritos

El segundo día estará marcado por una combinación de rock alternativo, indie y música electrónica. Tame Impala será el gran protagonista, pero también vale la pena seguir de cerca las presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Måneskin y Robyn. Para quienes prefieren los sonidos electrónicos, Tiësto, Martin Garrix, Solomun y Charlotte de Witte figuran entre los imperdibles. La española Bad Gyal también destaca dentro de una programación que reúne diferentes géneros y generaciones.

Cartel completo del sábado:



Tame Impala

Phoebe Bridgers

Weezer

Tiësto

Martin Garrix

Robyn

Role Model

ADÉLA

Måneskin

Solomun

NCT

Enigma

Underworld

Charlotte de Witte

Leon Bridges

Cloonee

Magdalena Bay

Barry Can’t Swim

Boy Harsher

KI/KI

Mariah the Scientist

Bad Gyal

Basement

Brutalismus 3000

Beltran

underscores

SB19

Twin Tribes

Odeal

Bassvictim

Los Pibes Chorros

Tiffany Day

no na

Mathame

ear

Vandelux

rommulas

Apollonia

Getdown Services

Good Neighbours

First Day Back

Jimi Jules

Twisted Teens

Murda Beatz

Villanelle

Kolter x Sidney Charles

La Texana

OMRI.

Volkoder

Zimmer90

LuSiD

Dream Boat

Domingo 11 y 18 de abril: SZA, Becky G y The Neighbourhood entre los más esperados

SZA será la encargada de encabezar la última jornada de Coachella 2027, que promete uno de los cierres más interesantes del festival. Entre los artistas que no te puedes perder están The Neighbourhood, Empire of the Sun, Don Toliver, Kygo y Becky G, mientras que Tove Lo, Victoria Monét, Jorja Smith y Caroline Polachek aportarán una mezcla de pop alternativo y R&B. La presencia de BABYMONSTER también será uno de los grandes atractivos para los seguidores del K-pop, mientras que Daddy Yankee tendrá una presentación especial bajo el concepto In the Desert.

Cartel completo del domingo:



SZA

Don Toliver

DOM DOLLA

Kygo

Empire of the Sun

Four Tet

The Neighbourhood

Becky G

BABYMONSTER

Amelie Lens x Sara Landry

Remi Wolf

Tove Lo

Victoria Monét

EsDeeKid

Caroline Polachek

Chase & Status

MUNA

Boris Brejcha

Jorja Smith

The Avalanches

BOLO

Pennywise

Freddie Gibbs

Shygirl

Julia Wolf

Odd Mob

Ayra Starr

Lambrini Girls

AKRIILA

Dinner Party

Silva Bumpa

DJ Habibeats

Chanel Beads

Adam Ten

After

Zack Fox

Fat Dog

Omar+

Genesis Owusu

Joshua Slone

The Mainliners

Marten Lou x Alex Wann

ChaseWest

Florence Road

Jazzy

TUL8TE

Jakob Nowell and THE CASTLE

Talón

Klave Efectiva

¿Cuándo y dónde será Coachella 2027?

Coachella 2027 se llevará a cabo durante dos fines de semana: 9, 10 y 11 de abril, y 16, 17 y 18 de abril de 2027, en el Empire Polo Club de Indio, California.

Con la revelación de su cartel, el festival comienza la cuenta regresiva para una edición que reunirá a leyendas de la música, artistas consolidados y nuevas propuestas en uno de los escenarios más reconocidos de la industria musical.