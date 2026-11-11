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Coachella 2027: Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee entre las grandes sorpresas del cartel

El festival dio a conocer a los artistas que llegarán al desierto de California en abril de 2027, con una programación que reúne a grandes estrellas del pop, rock y música electrónica.

Noviembre 11, 2026 • 
Paola Juárez
Madonna estará en coachella 2027

Getty Images

Coachella 2027 reveló oficialmente su cartel, con Dua Lipa, Tame Impala y SZA como las estrellas principales de una edición que también contará con Madonna, Daddy Yankee, Phoebe Bridgers y algunos de los nombres más destacados de la escena musical internacional.

Dua Lipa, Tame Impala y SZA: los protagonistas de Coachella 2027

Dua Lipa será la encargada de inaugurar cada fin de semana como headliner. Aunque la cantante británica ya había aparecido como invitada de Martin Garrix en 2017, esta será su primera presentación encabezando el festival.

El sábado tendrá como protagonista a Tame Impala, el proyecto liderado por Kevin Parker, que regresa al escenario principal después de haber encabezado Coachella en 2019.

Por su parte, SZA cerrará los domingos, consolidando su presencia en uno de los encuentros musicales más importantes del mundo.

Dua Lipa sorprende en CDMX con “Amor prohibido” en el Estadio GNP Seguros

LONDON, ENGLAND - JUNE 20: Dua Lipa performs on stage during her “Radical Optimism” tour at Wembley Stadium on June 20, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/Getty Images for Dua Lipa)

Samir Hussein/Samir Hussein/Getty Images for Dua Lipa

Madonna y Daddy Yankee, las grandes sorpresas del cartel

Uno de los anuncios más llamativos es el regreso de Madonna, quien se presentará en la Dance Tent, un espacio que ya formó parte de su historia con el festival en 2006.

La música latina también tendrá un momento especial con Daddy Yankee, quien aparece en el cartel con una presentación titulada In the Desert. El puertorriqueño se suma como una de las grandes figuras de esta edición, que también contará con Becky G, Milo J y Bad Gyal.

Otra de las experiencias anunciadas será el debut de The Bunker con Justice – Blinded by the Lights, una propuesta que amplía la oferta musical del festival.

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Cartel completo de Coachella 2027: artistas por día

Viernes 9 y 16 de abril: Dua Lipa, Madonna y JISOO entre los imperdibles

El primer día de Coachella 2027 promete reunir a algunas de las figuras más interesantes del pop y la electrónica. Dua Lipa encabezará la jornada, mientras que Madonna protagonizará uno de los momentos más esperados con su presentación especial en la Dance Tent. Entre los artistas que no te puedes perder también destacan JISOO, Zara Larsson, Steve Lacy, Peggy Gou y Kehlani, además de Giorgio Moroder, una de las grandes leyendas de la música disco. La presencia de Milo J también suma una propuesta latina a esta primera jornada.

cartel coachella 2027

IG: coachella

Cartel completo del viernes:

  • Dua Lipa
  • Madonna
  • Zara Larsson
  • Steve Lacy
  • JISOO
  • Diljit Dosanjh
  • Peggy Gou
  • Kehlani
  • Solid Grooves
  • Giorgio Moroder
  • Social Distortion
  • Pinegrove
  • Angine de Poitrine
  • Leon Thomas
  • Drain Gang
  • Snow Strippers
  • Mike D 5D
  • CHRIS STASSY
  • Milo J
  • SG Lewis
  • Kelela
  • Franky Rizardo
  • Fetty Wap
  • Vintage Culture
  • The Damned
  • ATARASHII GAKKO!
  • Nettspend
  • American Football
  • xaviersobased
  • La Dispute
  • Haute & Freddy
  • The Hellp
  • Disco Dom
  • MPH
  • Bella Kay
  • This Is Lorelei
  • The Womack Sisters
  • mary in the junkyard
  • Close Friends Only
  • Obskür
  • Jacob Lusk
  • LEENALCHI
  • Bea Miller
  • Gang of Youths
  • Love Spells
  • Rafael
  • Nirosta Steel
  • Ragie Ban
  • Eli
  • Las Petunias
  • Violet Grohl
  • Jackie Hollander
  • Jamback x Marsolo
  • NOYA

Sábado 10 y 17 de abril: Tame Impala, Phoebe Bridgers y Måneskin entre los favoritos

El segundo día estará marcado por una combinación de rock alternativo, indie y música electrónica. Tame Impala será el gran protagonista, pero también vale la pena seguir de cerca las presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Måneskin y Robyn. Para quienes prefieren los sonidos electrónicos, Tiësto, Martin Garrix, Solomun y Charlotte de Witte figuran entre los imperdibles. La española Bad Gyal también destaca dentro de una programación que reúne diferentes géneros y generaciones.

Cartel completo del sábado:

  • Tame Impala
  • Phoebe Bridgers
  • Weezer
  • Tiësto
  • Martin Garrix
  • Robyn
  • Role Model
  • ADÉLA
  • Måneskin
  • Solomun
  • NCT
  • Enigma
  • Underworld
  • Charlotte de Witte
  • Leon Bridges
  • Cloonee
  • Magdalena Bay
  • Barry Can’t Swim
  • Boy Harsher
  • KI/KI
  • Mariah the Scientist
  • Bad Gyal
  • Basement
  • Brutalismus 3000
  • Beltran
  • underscores
  • SB19
  • Twin Tribes
  • Odeal
  • Bassvictim
  • Los Pibes Chorros
  • Tiffany Day
  • no na
  • Mathame
  • ear
  • Vandelux
  • rommulas
  • Apollonia
  • Getdown Services
  • Good Neighbours
  • First Day Back
  • Jimi Jules
  • Twisted Teens
  • Murda Beatz
  • Villanelle
  • Kolter x Sidney Charles
  • La Texana
  • OMRI.
  • Volkoder
  • Zimmer90
  • LuSiD
  • Dream Boat

Domingo 11 y 18 de abril: SZA, Becky G y The Neighbourhood entre los más esperados

SZA será la encargada de encabezar la última jornada de Coachella 2027, que promete uno de los cierres más interesantes del festival. Entre los artistas que no te puedes perder están The Neighbourhood, Empire of the Sun, Don Toliver, Kygo y Becky G, mientras que Tove Lo, Victoria Monét, Jorja Smith y Caroline Polachek aportarán una mezcla de pop alternativo y R&B. La presencia de BABYMONSTER también será uno de los grandes atractivos para los seguidores del K-pop, mientras que Daddy Yankee tendrá una presentación especial bajo el concepto In the Desert.

Cartel completo del domingo:

  • SZA
  • Don Toliver
  • DOM DOLLA
  • Kygo
  • Empire of the Sun
  • Four Tet
  • The Neighbourhood
  • Becky G
  • BABYMONSTER
  • Amelie Lens x Sara Landry
  • Remi Wolf
  • Tove Lo
  • Victoria Monét
  • EsDeeKid
  • Caroline Polachek
  • Chase & Status
  • MUNA
  • Boris Brejcha
  • Jorja Smith
  • The Avalanches
  • BOLO
  • Pennywise
  • Freddie Gibbs
  • Shygirl
  • Julia Wolf
  • Odd Mob
  • Ayra Starr
  • Lambrini Girls
  • AKRIILA
  • Dinner Party
  • Silva Bumpa
  • DJ Habibeats
  • Chanel Beads
  • Adam Ten
  • After
  • Zack Fox
  • Fat Dog
  • Omar+
  • Genesis Owusu
  • Joshua Slone
  • The Mainliners
  • Marten Lou x Alex Wann
  • ChaseWest
  • Florence Road
  • Jazzy
  • TUL8TE
  • Jakob Nowell and THE CASTLE
  • Talón
  • Klave Efectiva

¿Cuándo y dónde será Coachella 2027?

Coachella 2027 se llevará a cabo durante dos fines de semana: 9, 10 y 11 de abril, y 16, 17 y 18 de abril de 2027, en el Empire Polo Club de Indio, California.

Con la revelación de su cartel, el festival comienza la cuenta regresiva para una edición que reunirá a leyendas de la música, artistas consolidados y nuevas propuestas en uno de los escenarios más reconocidos de la industria musical.

Coachella conciertos Madonna Dua Lipa
Paola Juárez
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