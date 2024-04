¿Por qué discutieron Thalía y Becky G? La artista mexicana revela la verdad detrás de su supuesta molestia

Luego de que se llevaran a cabo los Latin American Musica Awards, en redes sociales circularon una serie de imágenes que captaron la supuesta “pelea” de Becky G y Thalía, quienes compartieron cuadro como parte del staff de conducción. Posterior a la controversia que este momento viral causó, fue la artista mexicana la primera en pronunciarse al respecto.

Así reaccionó Thalía ante los rumores de una enemistad con Becky G

Al ver todo el revuelo que esta situación generó, Thalía decidió romper el silencio y se sinceró sobre si realmente tuvo problemas con sus colegas, tal como se dijo en un inicio. A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, la cantante dijo que lo que las cámaras no captaron fue que su conversación era acerca de sus respectivas presentaciones solistas en el escenario.

“De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros performances. Nos contó que los zapatos que usó en el show no los había usado en el ensayo y el piso estaba resbaladizo. Entonces yo le dije que por eso siempre ensayaba con el calzado que llevo cuando voy a cantar”, aseguró la mexicana, reiterando que únicamente hubo buena vibra en su participación en los Latin American Musica Awards.

¿Qué fue lo que pasó entre Thalía y Becky G?

De acuerdo a las primeras versiones que trascendieron de estos instantes en pantalla que mostraron un desacuerdo protagonizado por las cantantes, este suceso ocurrió cuando Thalía se percató de que el vestido de Alejandra Espinoza, otra de sus compañeras en esta edición, era bastante similar al que ella llevaba puesto.

Es así que la intérprete de “Amar sin ser amada” le habría sugerido a Espinoza que se cambiara de look, para que así no lucieran parecidas ante las cámaras. Esto supuestamente detonó la molestia de Becky G, quien hizo un comentario asegurando que ambas lucían fabulosas y no había necesidad de que nadie transformara su imagen.

Este supuesto conflicto habría sido causado por el vestuario de Thalía y Alejandra Espinoza X

De modo que este intercambio de palabras en el que las tres se ven hablando seriamente, sería lo que internautas calificaron como un “pleito”.