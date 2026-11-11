Ricardo González: el liderazgo detrás de una nueva forma de entender la movilidad

La industria automotriz atraviesa uno de sus periodos de mayor evolución, la electrificación, la conectividad y las nuevas expectativas de los consumidores han cambiado las prioridades de quienes buscan un automóvil. Para Ricardo González, Head of Marketing de Geely Auto México, comprender estos cambios forma parte de una carrera profesional que lo ha llevado a trabajar con marcas internacionales y a participar en el desarrollo de nuevos mercados.

Con más de diez años de experiencia y una trayectoria que incluye compañías como Suzuki, Chirey y LG Electronics, González ha construido su carrera alrededor de la estrategia comercial, el posicionamiento de marca y la introducción de nuevas tecnologías. Actualmente está al frente de la estrategia de marketing de Geely Auto y Geely Galaxy en México, con el desafío de acercar sus productos a un consumidor cada vez más informado y exigente.

Para Ricardo González, uno de los aprendizajes más importantes de su carrera ha sido comprender que los resultados de una compañía dependen también del desarrollo de las personas que forman parte de ella.

“Creo que la apertura y la conversación con el equipo son importantes”, comparte al hablar sobre las cualidades que considera indispensables en un líder.

Su filosofía de trabajo parte de escuchar a sus colaboradores, conocer sus objetivos y permitirles participar activamente en proyectos que contribuyan tanto al crecimiento de la empresa como a su desarrollo profesional. Esta manera de entender el liderazgo adquiere especial relevancia en una compañía internacional como Geely, donde la colaboración entre los equipos mexicanos y los corporativos en China forma parte de la operación cotidiana.

A lo largo de su trayectoria, González también ha participado en estrategias de crecimiento comercial que han alcanzado incrementos superiores al 200% interanual. Una experiencia que le ha permitido conocer distintas formas de trabajar y adaptarse a las necesidades de cada mercado.

Durante la conversación, Ricardo González compartió su perspectiva sobre uno de los cambios más interesantes en la industria automotriz: la manera en que los consumidores interpretan el lujo. Para el ejecutivo, el diseño continúa siendo importante, pero actualmente existe una mayor atención hacia la funcionalidad, la conectividad y los beneficios que un vehículo puede ofrecer en la rutina diaria.

Esta filosofía se encuentra presente en Geely Monjaro EM-i 2027, la SUV híbrida enchufable que combina tecnología eléctrica y un motor de combustión para ofrecer mayor flexibilidad en los desplazamientos. El modelo incorpora elementos como asientos con función de masaje, materiales premium y un sistema de sonido de 16 bocinas, características pensadas para quienes pasan buena parte de su jornada dentro de un automóvil.

“Al menos en Ciudad de México se pasan hasta tres horas al día en el coche, así que nosotros buscamos la manera de ofrecer algo más con un producto atractivo por su manejo, diseño, conectividad y confort”, explica González.

La posibilidad de convertir los trayectos cotidianos en momentos más cómodos responde a una realidad que conoce bien: entre reuniones, compromisos profesionales y desplazamientos, el tiempo se ha convertido en un factor determinante al elegir un vehículo.

La llegada de Monjaro EM-i al mercado mexicano también permite entender hacia dónde se dirige la estrategia de Geely. Su sistema híbrido enchufable ofrece más de 100 kilómetros de conducción eléctrica, según la versión, además de una autonomía combinada anunciada de hasta 1,200 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

Para González, esta combinación responde a las necesidades de quienes buscan aprovechar las ventajas de la electrificación durante sus recorridos urbanos, sin depender exclusivamente de la disponibilidad de estaciones de carga cuando desean realizar viajes largos.

Considera que el consumidor mexicano busca productos que respondan a distintas necesidades y que ofrezcan una relación convincente entre equipamiento, tecnología y precio. La conectividad también ocupa un lugar importante en esta evolución. Para Ricardo, un automóvil debe adaptarse a las actividades de su conductor y ofrecer soluciones que hagan más sencillo el día a día.

Más allá de las estrategias comerciales y los lanzamientos, Ricardo González encuentra en su familia y en sus intereses personales una parte importante de su vida. Disfruta pasar tiempo con su hijo, reunirse con amigos y practicar deporte. También reconoce que su profesión le permite desarrollar una de las actividades que más le gustan: conocer personas y conversar con ellas.

Desde su posición en Geely Auto México, Ricardo González continúa trabajando en la introducción de nuevas tecnologías al mercado nacional. Su siguiente desafío está ligado a una industria donde la electrificación y la conectividad tendrán cada vez mayor presencia, pero donde las decisiones de compra seguirán dependiendo de algo muy concreto: las necesidades de las personas.