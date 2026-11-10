Ford de México combinó deporte y tradición mexicana durante HYROX CDMX 2026

La Ciudad de México fue escenario de cuatro días dedicados al deporte con HYROX CDMX 2026, una competencia internacional que reunió a atletas y entusiastas del entrenamiento funcional del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Centro Banamex.

Ford de México estuvo presente con actividades que permitieron a los asistentes acercarse a sus vehículos y participar en desafíos físicos, dentro de un ambiente marcado por la energía de los competidores y el entusiasmo de quienes los acompañaron.

Ford de México también incorporó elementos del Día de Muertos a sus espacios, aprovechando la coincidencia del encuentro con una de las celebraciones más importantes de México.

Ford Ranger Raptor® Wildtrak protagonizó un desafío de fuerza

Uno de los momentos más emocionantes de la presencia de Ford en HYROX CDMX 2026 llegó con el Ready Set Ford Challenge, una dinámica en la que una Ford Ranger Raptor® se convirtió en el centro de un reto poco convencional: jalar la camioneta utilizando únicamente la fuerza del cuerpo. La emoción de verla avanzar metro a metro, impulsada por el esfuerzo de cada persona, hizo de esta prueba una oportunidad para descubrir hasta dónde se puede llegar con determinación.

El circuito se complementó con desplantes y lanzamientos de balón, en un espacio abierto tanto a participantes como a espectadores, quienes también pudieron sumarse a las actividades y vivir de cerca la intensidad de la competencia.

Un espacio inspirado en el Día de Muertos

Inspirada en el color y el simbolismo de las flores de cempasúchil, uno de los elementos más representativos de las tradiciones mexicanas durante el Día de Muertos, Ford de México presentó una instalación fotográfica que llevó esta referencia cultural al encuentro de HYROX.

La dinámica invitó a los asistentes a dedicar un pensamiento, un deseo o unas palabras llenas de cariño a aquellos seres queridos que ya no están físicamente, pero que permanecen vivos en la memoria y el corazón. Cada mensaje se convirtió en una forma de recordar, agradecer y mantener presente su amor. Poco a poco, el muro colectivo fue llenándose de intenciones, símbolo de una de las tradiciones más entrañables de México y de ese vínculo que permanece más allá de la ausencia.

Acompañada por la exhibición de Ford Bronco Raptor®, la instalación se convirtió en un espacio de interacción donde los visitantes pudieron participar en la creación colectiva y capturar una fotografía de su paso por HYROX, en un escenario que incorporó las tradiciones mexicanas a la presencia de la marca.

Cuatro días de deporte y convivencia

Durante el evento, los competidores enfrentaron un recorrido que combinó carreras con estaciones de entrenamiento funcional, mientras familiares, amigos y espectadores siguieron de cerca su desempeño.

La participación de Ford de México acompañó esta jornada deportiva con actividades que acercaron a los asistentes al mundo automotriz y al entrenamiento de alto rendimiento.

Entre desafíos de fuerza y elementos tradicionales del Día de Muertos, Ford de México formó parte de HYROX CDMX 2026 con una presencia que permitió a los visitantes interactuar con sus vehículos y sumarse a las actividades del encuentro.