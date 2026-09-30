Presidente InterContinental Monterrey: el nuevo punto de encuentro en San Pedro

Monterrey se entiende mejor cuando se mira hacia las montañas, en San Pedro Garza García, esa geografía forma parte del nuevo Presidente InterContinental Monterrey, que abrió sus puertas con amplios ventanales hacia el Cerro de la Silla y la Sierra Madre de Chipinque.

La apertura supone el regreso de InterContinental a la ciudad después de nueve años de ausencia. Para Grupo Presidente también representa una apuesta considerable: la inversión fue de aproximadamente 100 millones de dólares y el proyecto generó 500 empleos directos y 1,500 indirectos.

El proyecto interior lleva la firma de Francesc Rifé Studio Barcelona, su arquitectura evita los excesos y trabaja con madera, piedra, líneas limpias y una paleta contenida. En la fachada, paneles móviles de madera y metal regulan la entrada de luz y cambian la percepción del edificio durante el día.

Esa misma intención continúa en sus 293 habitaciones, entre ellas 25 suites. Nogal sólido, mármol Gris Rochelle italiano y mobiliario importado de España forman parte de los interiores. Los ventanales permiten que San Pedro y las montañas permanezcan presentes incluso desde la habitación; por la noche, las cortinas automatizadas modifican por completo la atmósfera.

El resultado se aleja de la estética tradicional del gran hotel corporativo y apuesta por espacios tranquilos, algo especialmente pertinente en una ciudad marcada por su actividad empresarial.

La gastronomía ocupa una parte importante del proyecto y reúne tres conceptos diferentes. Lilōu parte de la cocina internacional y toma referencias de ciudades como Nueva York, Londres y París. El restaurante apuesta por un ambiente elegante y un menú pensado tanto para huéspedes como para comensales locales.

Epicentro recupera un concepto conocido por quienes frecuentan el Presidente InterContinental de Ciudad de México, su especialidad está en la coctelería alrededor del tequila y el mezcal, presentada en un espacio más íntimo.

Chapulín, por su parte, lleva a Monterrey el restaurante de cocina mexicana que ya existe en la capital. Aquí entran en escena productos locales, ingredientes procedentes de distintas regiones del país, una barra de mariscos, un comal de barro y cocina a las brasas.

Son tres buenas razones para que el hotel tenga vida más allá de sus habitaciones.

Su ubicación en San Pedro Garza García coloca al huésped cerca de corporativos, centros comerciales, hospitales y universidades, pero Monterrey tiene suficientes argumentos para prolongar el viaje más allá de una agenda de negocios.

El servicio de Concierge del hotel propone recorridos y recomendaciones por lugares como Barrio Antiguo, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. La posición del hotel permite combinar esa parte urbana con uno de los grandes atractivos de Nuevo León: su paisaje montañoso.

De regreso, Ikal Spa ofrece masajes y tratamientos faciales, mientras que el gimnasio permanece abierto las 24 horas. El Club InterContinental suma un espacio privado y servicios personalizados para quienes buscan una estancia con mayor privacidad.

El hotel también cuenta con más de 1,600 metros cuadrados para reuniones y celebraciones, distribuidos en dos plantas y cuatro salones, con capacidad conjunta de hasta 1,500 personas.

El regreso de un nombre conocido

Presidente InterContinental Monterrey es la sexta propiedad de la marca InterContinental operada por Grupo Presidente. Su llegada recupera un nombre conocido por los viajeros mexicanos, pero lo hace con una dirección estética distinta y una lectura contemporánea de la hospitalidad.

En una ciudad donde la arquitectura convive permanentemente con la escala de las montañas, el hotel aprovecha precisamente esa relación. Despertar frente a Chipinque, bajar a desayunar, recorrer San Pedro y terminar el día con un mezcal en Epicentro puede ser una buena manera de descubrir el Monterrey actual.

Presidente InterContinental Monterrey

San Pedro Garza García, Nuevo León293 habitaciones, incluidas 25 suitesRestaurantes: Lilōu, Chapulín y EpicentroSpa: Ikal Spa