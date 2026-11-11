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Meghan Markle desafía los códigos de belleza de la realeza con sus uñas borgoña

La duquesa de Sussex reapareció con una manicura oscura que contrasta con la estética tradicional de la realeza británica y se posiciona entre las tendencias más elegantes de la temporada.

Noviembre 11, 2026 • 
Paola Juárez
meghan markle lleva las uñas borgoña

Getty Images

Meghan Markle ha encontrado la manera de convertir una manicura en uno de los detalles más comentados de su estilo.

Durante su reciente aparición junto al príncipe Harry en Bruselas, la duquesa de Sussex dejó de lado los tradicionales tonos nude para apostar por unas uñas cortas borgoña, una de las tendencias de belleza más sofisticadas de otoño-invierno 2026.

El contraste no pasó inadvertido. Mientras su estilismo negro mantuvo la elegancia minimalista que la caracteriza, el esmalte oscuro aportó un toque de personalidad que también nos recuerda que los códigos de belleza de la realeza están lejos de ser inamovibles.

Las uñas cortas borgoña de Meghan Markle son tendencia en otoño-invierno 2026

El borgoña se ha convertido en una alternativa sofisticada a los clásicos esmaltes rojos y nude. Su tonalidad profunda, a medio camino entre el vino tinto y el ciruela, aporta elegancia sin necesidad de recurrir a diseños elaborados.

Meghan Markle eligió llevarlo sobre uñas cortas, de forma suavemente redondeada y con un acabado brillante, tres características que hacen de esta manicura una opción versátil para la temporada.

Las uñas cortas borgoña de Meghan Markle

Getty Images

A diferencia de las uñas largas o los diseños con aplicaciones, esta propuesta apuesta por la sencillez y permite que el color sea el verdadero protagonista.

Además, el borgoña combina especialmente bien con los tonos que dominan el guardarropa de otoño-invierno, desde el negro y el gris hasta el chocolate, el beige y el verde oliva.

¿Por qué las uñas borgoña de Meghan Markle desafían los códigos de la realeza?

Durante décadas, las manicuras discretas han formado parte de la estética de las mujeres de la familia real británica. La reina Isabel II, por ejemplo, era conocida por su preferencia por los esmaltes rosados y naturales, una elección que contribuyó a consolidar la imagen de las uñas nude como un clásico royal.

Sin embargo, aunque suele hablarse de un supuesto protocolo que prohíbe los esmaltes oscuros, no existe una norma pública oficial que impida a las integrantes de la monarquía llevar colores intensos.

Harry y Meghan en Bruselas

Los duques de Sussex llegaron tomados de las manos, y Harry se mostró protector con Meghan en todo momento.

Pool/WireImage

En este contexto, las uñas borgoña de Meghan Markle destacan por alejarse de una convención estética, más que por representar una ruptura con una regla establecida.

Desde que dejó sus funciones como miembro activo de la familia real británica en 2020, la duquesa de Sussex ha desarrollado una imagen pública en la que conviven la sastrería minimalista, los accesorios discretos y elecciones de belleza que reflejan su estilo personal.

Su reciente manicura encaja precisamente con esa identidad: elegante, moderna y sin necesidad de seguir todas las convenciones tradicionales.

uñas borgoña en tendencia 2026

Pexels

Cómo llevar las uñas cortas borgoña de Meghan Markle este otoño-invierno

Para recrear la manicura de Meghan Markle, la clave está en elegir un esmalte borgoña profundo, con matices vino y un acabado de alto brillo.

Las uñas cortas, ligeramente ovaladas o redondeadas, ayudan a conseguir un resultado pulido y sofisticado, ideal tanto para ocasiones especiales como para el día a día.

También es importante mantener las cutículas cuidadas y aplicar una capa de brillo que intensifique la profundidad del color.

uñas borgoña en tendencia 2026

Pexels

El resultado es una manicura atemporal que funciona con joyería dorada o plateada y que puede convertirse en una alternativa elegante para las celebraciones de fin de año.

Con esta elección, Meghan Markle demuestra que no hacen falta diseños extravagantes para destacar. A veces, basta un esmalte oscuro y unas uñas perfectamente cuidadas para reinterpretar un clásico de belleza y convertirlo en tendencia.

Meghan Markle Uñas
Paola Juárez
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