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Latin Grammy 2026: los mejores looks y vestidos de la alfombra roja

De vestidos espectaculares a propuestas de moda más arriesgadas, las estrellas de la música latina convierten la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 en una pasarela de estilo.

Noviembre 12, 2026 • 
Paola Juárez
Valentina Ferreira en los Latin Grammys 2026

Getty Images

La música no es la única protagonista de los Latin Grammy 2026. Este 12 de noviembre, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas recibe a las figuras más importantes de la industria latina, quienes convierten la alfombra roja en una pasarela de moda, creatividad y estilo personal.

En su 27.ª edición, la ceremonia reúne a cantantes, compositores y personalidades que apuestan por vestidos de gala, piezas de diseñador, joyería y propuestas que van del glamour clásico a la experimentación.

Con Rosalía, Karol G, Mon Laferte y otras grandes figuras entre las nominadas, las expectativas de moda son tan altas como las musicales.

Los mejores looks de los Latin Grammy 2026

Valentina Ferreira

La modelo apostó por el romanticismo con un vestido largo en tono rosa empolvado, de silueta ajustada, delicados drapeados y escote halter. La caída fluida de la tela y los detalles de transparencias aportaron movimiento y ligereza al diseño, mientras que las sandalias metálicas y las joyas discretas completaron su estilismo.

Valentina Ferreira en los Latin Grammys 2026

Getty Images

Rosalía

La cantante convirtió la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 en un auténtico espectáculo de moda con un impresionante vestido blanco de inspiración nupcial y estética teatral. El diseño destacó por su cuerpo de tul semitransparente, delicados drapeados y un voluminoso cuello de volantes que enmarcaba su rostro. La falda, construida con múltiples capas de tul, creó una silueta monumental con una larga cola que aportó dramatismo y movimiento.

Rosalía en los latin Grammy 2026

Getty Images

Camila Cabello

La cantante llevó la tendencia lingerie a la alfombra roja de la premiación con un conjunto rosa pastel de inspiración romántica. El estilismo tiene un top de satén con delicados detalles de encaje, lazos y hombros descubiertos, acompañado de una falda larga de tiro bajo que dejaba el abdomen al descubierto. El look destacó gracias a su estética boudoir, que evoca la lencería vintage, y por una espectacular estola blanca de plumas que añadió dramatismo al conjunto. Para completar su look, apostó por sandalias minimalistas, una melena larga con flequillo desenfadado y un maquillaje en tonos rosados que reforzó el aire femenino y sensual de su propuesta.

camila cabello en los latin grammys 2026

Getty Images

Anitta

La cantante brasileña eligió un vestido blanco de silueta ajustada, con transparencias estratégicas, mangas largas que dejaban los hombros descubiertos y un pronunciado drapeado que recorría el escote. El diseño destacó por el elaborado entramado de tela en la cadera, que aportó textura y dimensión, mientras que la falda larga con cola reforzó su elegancia. Como toque inesperado, llevó un accesorio rojo colocado verticalmente sobre su melena oscura de ondas suaves, creando un contraste que convirtió su estilismo en una de las propuestas más originales de la noche.

Anitta en los latin grammys 2026

Getty Images

alfombra roja Latin Grammy
Paola Juárez
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