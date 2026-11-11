¡Adiós, Emily! Netflix revela el primer adelanto de la última temporada de Emily in Paris

¡El final viene con Emily in Paris temporada 6! Después de temporadas llenas de romances inesperados, decisiones profesionales y algunos de los looks más memorables de la televisión, Emily Cooper está lista para despedirse de París.

Netflix presentó este 11 de noviembre el primer adelanto de la sexta y última temporada de Emily in Paris, la exitosa serie protagonizada por Lily Collins que llegará a su desenlace en diciembre de 2026.

La historia creada por Darren Star promete una última aventura entre París, Grecia y Mónaco, donde el amor, las amistades y el futuro profesional de Emily volverán a ponerse a prueba. Sin embargo, hay un detalle que ha despertado especial curiosidad: su inesperado reencuentro con Gabriel.

El tráiler de Emily in Paris temporada 6

El primer teaser oficial de Emily in Paris temporada 6 comienza con un recorrido nostálgico por algunos de los momentos más emblemáticos de la protagonista, desde su llegada a Francia hasta sus romances y experiencias profesionales.

Pero el adelanto también nos transporta a Grecia, donde Emily y Mindy disfrutan de una nueva aventura entre paisajes mediterráneos y escenarios de ensueño.

Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Emily se encuentra inesperadamente con Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, en un mercado al aire libre. La escena deja abierta la posibilidad de que ambos tengan una nueva oportunidad en el amor, aunque Netflix todavía no ha revelado cómo terminará su historia.

Entre nuevos destinos, estilismos y decisiones importantes, el adelanto anticipa una despedida que recuperará los elementos que han convertido a la serie en un fenómeno internacional.

¿Cuándo se estrena Emily in Paris temporada 6?

Netflix confirmó que la sexta y última temporada de Emily in Paris llegará a la plataforma el 24 de diciembre de 2026, justo en vísperas de Navidad.

La nueva entrega pondrá fin a la historia que comenzó en octubre de 2020, cuando Emily Cooper llegó de Chicago a París para trabajar en una agencia de marketing, sin imaginar cómo cambiarían su vida profesional y sentimental.

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¿De qué tratará la última temporada de Emily in Paris?

La historia retomará los acontecimientos de la quinta temporada, después de que Emily terminara su relación con Marcello Muratori y decidiera regresar a París para continuar con su carrera.

Mientras tanto, Gabriel, al enterarse de su separación, le envió una postal invitándola a encontrarse con él en Grecia.

La nueva temporada explorará las decisiones que Emily deberá tomar entre su carrera, sus sentimientos y la vida que ha construido en Francia. Además, los viajes a Grecia y Mónaco aportarán nuevos escenarios a una historia en la que la moda y el estilo de vida europeo siempre han tenido un papel protagonista.

¿Quiénes regresan al reparto de Emily in Paris temporada 6?

Lily Collins volverá a interpretar a Emily Cooper, acompañada de Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como Gabriel y Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau.

También regresarán Lucien Laviscount como Alfie, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc, Paul Forman como Nicolas de Léon y Minnie Driver como la princesa Jane.

Con el regreso de estos personajes, la serie se prepara para resolver algunas de las historias sentimentales y profesionales que han acompañado a Emily durante los últimos años.

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Emily in Paris temporada 6: la final de una de las series más fashion de Netflix

Desde su estreno, Emily in Paris ha convertido la moda en una parte fundamental de su identidad. Los estilismos de Lily Collins, sus combinaciones atrevidas y los escenarios europeos han acompañado cada etapa de la transformación de su protagonista.

Ahora, la serie se prepara para cerrar una historia que ha combinado romance, amistad, viajes y moda durante seis temporadas.

Y aunque todavía no sabemos si Emily elegirá a Gabriel o decidirá comenzar una nueva etapa por su cuenta, una cosa es segura: esta Navidad será momento de decirle au revoir a una de las protagonistas más reconocibles de Netflix.