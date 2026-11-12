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Ana de Armas y Beto Montenegro deslumbran con elegantes estilismos en su primera alfombra roja como pareja

La actriz y el vocalista de Rawayana hicieron una aparición especial durante la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026, donde el romanticismo gótico y la sastrería fueron protagonistas.

Noviembre 12, 2026 • 
Paola Juárez
Ana de Armas y Beto Montenegro en la alfombra roja de los Latin Grammys

Getty Images

Ana de Armas y Beto Montenegro protagonizaron uno de los momentos más comentados de la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026, celebrada el 11 de noviembre en Las Vegas, donde la moda también tuvo un lugar especial.

Ana de Armas y Beto Montenegro hicieron su primera alfombra roja como pareja durante el homenaje a Daddy Yankee, después de varios meses en los que su relación había despertado interés. Para esta ocasión, ambos eligieron estilismos en los que el negro fue el punto de encuentro, aunque cada uno lo interpretó de manera diferente.

El look de Ana de Armas: un corsé negro que reinventa el romanticismo gótico

La actriz cubana dejó a un lado sus habituales elecciones de Louis Vuitton para apostar por un diseño de Wiederhoeft, la firma neoyorquina fundada por Jackson Wiederhoeft, conocida por su propuesta teatral y su reinterpretación de la corsetería.

Ana de Armas eligió un conjunto negro compuesto por un corsé estructurado con escote que dejaba los hombros descubiertos, ballenas visibles y una terminación en pico que acentuaba la cintura.

Ana de Armas con un look gótico

Getty Images

La pieza se complementó con una falda larga semitransparente, decorada con encajes, bordados florales y pequeños detalles brillantes que aportaban movimiento.

El resultado fue una propuesta de romanticismo gótico que encontró el equilibrio entre sensualidad y sofisticación. Para completar el estilismo, Ana llevó su melena oscura suelta y lisa, con raya en medio, un maquillaje natural y una delicada gargantilla.

Beto Montenegro apuesta por la elegancia clásica con un toque contemporáneo

A su lado, el vocalista de Rawayana eligió un traje negro cruzado que contrastó con la estética romántica de la actriz.

Beto Montenegro complementó su elección con una camisa azul clara, corbata y gafas de cristales teñidos, un accesorio que añadió un toque de personalidad a un conjunto de inspiración clásica.

Ana de Armas y Beto Montenegro en la alfombra roja de los Latin Grammys

Getty Images

Mientras Ana apostó por las transparencias, el encaje y una silueta definida, Montenegro recurrió a la sastrería tradicional con detalles contemporáneos. Juntos consiguieron una combinación visualmente equilibrada, en la que los estilos individuales se complementaron sin necesidad de recurrir a atuendos idénticos.

Ana de Armas y Beto Montenegro hacen su primera alfombra roja como pareja

Más allá de sus elecciones de moda, la aparición de ambos marcó un nuevo momento en su relación. Los primeros rumores de romance surgieron durante el verano de 2026, cuando fueron fotografiados juntos en Madrid y posteriormente durante unas vacaciones en Formentera.

En octubre asistieron tomados de la mano al desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, una de sus primeras apariciones públicas como pareja.

Ana de Armas y Beto Montenegro hacen su primera alfombra roja como pareja

Getty Images

Ahora, la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026 les permitió compartir su primera alfombra roja juntos, en una noche dedicada a reconocer la trayectoria de Daddy Yankee.

Con un estilismo de inspiración gótica y un traje de sastrería clásica, Ana de Armas y Beto Montenegro demostraron que dos propuestas de moda distintas pueden construir una imagen de pareja sofisticada y llena de personalidad.

Ana de Armas Beto Montenegro alfombra roja
Paola Juárez
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