Ana de Armas conquista París con el microvestido joya de Louis Vuitton que redefine el ‘glamour’ nocturno

Ana de Armas lo ha vuelto a hacer. Durante su más reciente aparición en París, la embajadora de la maison Louis Vuitton acaparó todas las miradas al apostar por uno de los looks más audaces y sofisticados de la temporada: un microvestido joya de archivo diseñado por Nicolas Ghesquière.

La pieza, con detalles de cristales y lentejuelas reflejantes, destaca por su corte micro y un pronunciado escote en ‘V’ que equilibra a la perfección la sensualidad con la elegancia sartorial de la firma francesa. Acompañada por la dirección de estilo de Samantha McMillen, la actriz completó el atuendo con accesorios en tonos plateados, permitiendo que el destello del vestido fuera el verdadero protagonista.

Ana estuvo acompañada de su novio, Beto Montenegro, quien combinado con ella, también lució un conjunto totalmente negro que incluía una camisa bajo una chaqueta cálida y pantalones a juego.

El regreso de la moda de archivo (archival fashion)

Más allá del impacto visual, la elección de Ana de Armas consolida una de las tendencias más fuertes entre las celebridades de la lista A en las capitales de la moda: rescatar tesoros de archivo. En lugar de optar por piezas de pasarelas recientes, la intérprete de Blonde demostró que el diseño de autor atemporal posee un carácter imbatible en la alfombra roja.

Con este look, Ana no solo refrenda su estatus como uno de los máximos íconos de estilo de su generación, sino que anticipa la estética que dominará los eventos nocturnos del cierre de año: texturas metalizadas, acentos joya y siluetas dramáticas.