¿Quién es Jensen Huang? El multimillonario de Nvidia envuelto en un escándalo de infidelidad y espionaje chino

Jensen Huang, cofundador de Nvidia y uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica, atraviesa uno de los episodios más polémicos de su trayectoria.

El multimillonario de 63 años, conocido por transformar el mercado de la inteligencia artificial, presentó su renuncia a Nvidia este 12 de noviembre de 2026, después de que salieran a la luz reportes sobre dos relaciones extramaritales, una de ellas con una empresaria investigada por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de China.

La controversia ha provocado investigaciones, cuestionamientos sobre la seguridad de información tecnológica y una crisis de liderazgo dentro de la compañía.

¿Quién es Jensen Huang, el multimillonario detrás de Nvidia?

Jensen Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Taiwán. Durante su infancia se trasladó a Estados Unidos, donde comenzó una trayectoria que años después lo convertiría en uno de los nombres más importantes de Silicon Valley.

Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y posteriormente obtuvo una maestría en la Universidad de Stanford.

En 1993, junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem, fundó Nvidia, una empresa que inicialmente se especializó en el desarrollo de procesadores gráficos para videojuegos.

Con el paso de los años, la compañía amplió su alcance hasta convertirse en una pieza fundamental del desarrollo de la inteligencia artificial, gracias a sus procesadores utilizados en centros de datos, sistemas de aprendizaje automático y otras tecnologías avanzadas.

Su éxito empresarial lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo y en una figura reconocible por sus apariciones públicas con chaquetas de cuero negras, una prenda que terminó convirtiéndose en parte de su identidad.

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¿Qué pasó con Jensen Huang y por qué salió de Nvidia?

La polémica comenzó después de que diversos reportes periodísticos señalaran que Huang había mantenido una relación extramarital con Alice Huang, una empresaria china vinculada anteriormente con Megaspeed, compañía dedicada a servicios tecnológicos y centros de datos.

Según las investigaciones difundidas, las autoridades estadounidenses sospechaban que Alice Huang podía tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

El caso adquirió una dimensión internacional debido a la importancia estratégica de Nvidia, cuyos procesadores son fundamentales para el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Ante la controversia, la junta directiva de la compañía anunció una investigación independiente para determinar si existió algún riesgo para la información corporativa o la seguridad nacional estadounidense.

Posteriormente, nuevos reportes señalaron una segunda presunta relación extramarital, esta vez con una ejecutiva de la propia compañía.

El 12 de noviembre, Reuters informó que Jensen Huang había renunciado a su puesto como director ejecutivo. La directora financiera Colette Kress fue designada para asumir temporalmente el liderazgo de Nvidia.

¿Quién es Alice Huang y cuál es su relación con el empresario?

Alice Huang es una empresaria china que anteriormente ocupó un puesto directivo en Megaspeed, una compañía con operaciones en Singapur relacionada con la adquisición de infraestructura tecnológica.

Su nombre comenzó a recibir atención internacional después de que reportes periodísticos la vincularan sentimentalmente con Jensen Huang.

De acuerdo con la información publicada, las autoridades estadounidenses investigaron sus posibles conexiones con organismos de inteligencia chinos, lo que provocó cuestionamientos sobre su cercanía con el entonces director ejecutivo de Nvidia.

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Menurut laporan New York Times pada 6 November, penilaian intelijen AS menunjukkan bahwa Alice Huang/Huang Le mengumpulkan intelijen tentang Jensen Huang dan chip AI untuk Kementerian Keamanan Negara Tiongkok https://t.co/4jsCc8ER0O pic.twitter.com/I49tHbDq37 — jktlife (@joneshop) November 9, 2026

Es importante distinguir las acusaciones de los hechos comprobados. Las sospechas de espionaje no equivalen a una condena judicial y Reuters señaló que no había podido verificar de manera independiente las acusaciones de inteligencia.

China rechazó los señalamientos, mientras que Nvidia aseguró inicialmente que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o información relacionada con la seguridad nacional.

¿Quién es la esposa de Jensen Huang?

Jensen Huang está casado con Lori Huang, a quien conoció durante sus años universitarios en la Universidad Estatal de Oregón.

La pareja construyó una vida en común mucho antes de que Nvidia alcanzara su posición actual en la industria tecnológica y tiene dos hijos, Spencer y Madison.

A lo largo de los años, Lori ha mantenido un perfil relativamente discreto, aunque ha participado junto a su esposo en iniciativas filantrópicas y proyectos educativos.

Cuando surgieron las revelaciones sobre su infidelidad, Jensen Huang reconoció públicamente que había sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia y a sus colaboradores.

En una carta dirigida a los empleados de Nvidia, el empresario asumió la responsabilidad de sus decisiones y pidió respeto por la privacidad de sus familiares.

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¿Quién es Kimberly Powell y qué relación tiene con Jensen Huang?

El escándalo adquirió una nueva dimensión cuando The New York Times publicó información sobre una segunda presunta relación extramarital del empresario.

La mujer señalada fue Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia, quien ha desarrollado una extensa trayectoria dentro de la compañía.

Powell ingresó a Nvidia en 2008 y ha participado en la expansión de sus tecnologías hacia sectores como la investigación médica, el diagnóstico por imágenes y el desarrollo de medicamentos.

De acuerdo con los reportes, la presunta relación con Huang generó nuevos cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de la estructura corporativa.

Hasta la publicación de estos informes, ni Powell ni Nvidia habían confirmado públicamente los detalles de la supuesta relación.

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¿De cuánto es la fortuna de Jensen Huang?

La riqueza de Jensen Huang está estrechamente relacionada con el crecimiento de Nvidia, compañía de la que fue cofundador y en la que conservó una importante participación accionaria.

El auge de la inteligencia artificial impulsó el valor de la empresa y colocó al empresario entre las mayores fortunas del mundo, de acuerdo con clasificaciones como las de Forbes y Bloomberg.

Sin embargo, su patrimonio fluctúa constantemente debido a los movimientos del mercado bursátil y al precio de las acciones de Nvidia.

La controversia también ha tenido consecuencias financieras para la compañía, cuyas acciones registraron fuertes caídas ante la incertidumbre sobre su liderazgo.

¿Qué pasará con Nvidia después de la salida de Jensen Huang?

La renuncia del empresario representa un cambio importante para una compañía que estuvo bajo su dirección desde su fundación en 1993.

Nvidia deberá enfrentar una transición de liderazgo mientras continúa desarrollando los procesadores que impulsan buena parte de la industria de la inteligencia artificial.

Colette Kress asumirá temporalmente las funciones de directora ejecutiva mientras se evalúan posibles sucesores. Por ahora, el caso continúa generando interrogantes sobre la relación entre la vida privada de los grandes líderes empresariales, la responsabilidad corporativa y los riesgos de seguridad asociados con las tecnologías más estratégicas del mundo.

Lo que comenzó como una revelación sobre la vida sentimental de Jensen Huang terminó convirtiéndose en una crisis internacional que alcanzó a una de las compañías más influyentes de la actualidad.