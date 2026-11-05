Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California

La victoria de Xavier Becerra en las elecciones para gobernador de California, celebradas el 3 de noviembre de 2026, marcó un momento histórico para la política estadounidense, el demócrata se convirtió en el primer latino elegido directamente para ocupar este cargo en el estado.

Sin embargo, además de su trayectoria política, hay otra figura que ha despertado interés: su esposa, Carolina Reyes, una reconocida médica cuya carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la salud materna.

¿Quién es Carolina Reyes, la esposa de Xavier Becerra?

Carolina Reyes, esposa de Xavier Becerra, es médica especializada en obstetricia y ginecología, con experiencia en medicina materno-fetal y atención de embarazos de alto riesgo, y a lo largo de su carrera, también ha mostrado especial interés en reducir las desigualdades que afectan a las mujeres durante el embarazo y el parto.

Además de su labor médica, Carolina ha participado en iniciativas de salud pública, como un panel del Departamento de Salud de California dedicado a prevenir la mortalidad materna, también presidió la junta directiva de California Health Care Foundation, organización que promueve un mayor acceso a los servicios de salud.

Te podría interesar: Bobby Pulido gana las elecciones en Texas: de cantar “Desvelado” al Congreso de Estados Unidos

Carolina Reyes, esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California Justin Sullivan/Getty Images

Ambos se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Stanford y llevan más de tres décadas juntos.

Las hijas de Carolina reyes y Xavier Becerra

Carolina Reyes y Xavier Becerra llevan varias décadas juntos y tienen tres hijas: Clarisa, Olivia y Natalia. Durante la trayectoria política de Becerra, Reyes ha mantenido un perfil relativamente discreto, sin dejar de lado su carrera profesional.

Te podría interesar: Deb Haaland hace historia: quién es la primera mujer indígena que gobernará un estado de Estados Unidos

Xavier Becerra, acompañado de su esposa e hijas durante campaña política MediaNews Group/Los Angeles Dail/MediaNews Group via Getty Images

En distintas ocasiones, el político ha reconocido la importancia del trabajo de su esposa en el ámbito sanitario. De hecho, sus conocimientos sobre salud materna han sido parte de las conversaciones que ambos han mantenido sobre la necesidad de mejorar la atención médica de las mujeres.