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Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California

Tras hacer historia como el primer latino elegido gobernador de California, la vida personal de Xavier Becerra ha despertado interés, especialmente la de su esposa, Carolina Reyes.

Noviembre 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California

Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California

Getty Images

La victoria de Xavier Becerra en las elecciones para gobernador de California, celebradas el 3 de noviembre de 2026, marcó un momento histórico para la política estadounidense, el demócrata se convirtió en el primer latino elegido directamente para ocupar este cargo en el estado.

Sin embargo, además de su trayectoria política, hay otra figura que ha despertado interés: su esposa, Carolina Reyes, una reconocida médica cuya carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la salud materna.

¿Quién es Carolina Reyes, la esposa de Xavier Becerra?

Carolina Reyes, esposa de Xavier Becerra, es médica especializada en obstetricia y ginecología, con experiencia en medicina materno-fetal y atención de embarazos de alto riesgo, y a lo largo de su carrera, también ha mostrado especial interés en reducir las desigualdades que afectan a las mujeres durante el embarazo y el parto.

Además de su labor médica, Carolina ha participado en iniciativas de salud pública, como un panel del Departamento de Salud de California dedicado a prevenir la mortalidad materna, también presidió la junta directiva de California Health Care Foundation, organización que promueve un mayor acceso a los servicios de salud.

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Carolina Reyes, esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California

Carolina Reyes, esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California

Justin Sullivan/Getty Images

Ambos se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Stanford y llevan más de tres décadas juntos.

Las hijas de Carolina reyes y Xavier Becerra

Carolina Reyes y Xavier Becerra llevan varias décadas juntos y tienen tres hijas: Clarisa, Olivia y Natalia. Durante la trayectoria política de Becerra, Reyes ha mantenido un perfil relativamente discreto, sin dejar de lado su carrera profesional.

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Xavier Becerra, acompañado de su esposa e hijas durante campaña política

Xavier Becerra, acompañado de su esposa e hijas durante campaña política

MediaNews Group/Los Angeles Dail/MediaNews Group via Getty Images

En distintas ocasiones, el político ha reconocido la importancia del trabajo de su esposa en el ámbito sanitario. De hecho, sus conocimientos sobre salud materna han sido parte de las conversaciones que ambos han mantenido sobre la necesidad de mejorar la atención médica de las mujeres.

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Xavier Becerra Carolina Reyes
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