Revista
Síguenos en:

Xavier Becerra

Xavier Becerra, primer latino en convertirse en gobernador de California por el partido Demócrata

Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California
Personalidades
Carolina Reyes: quién es y cuál es la profesión de la esposa de Xavier Becerra, primer latino en gobernar California
Tras hacer historia como el primer latino elegido gobernador de California, la vida personal de Xavier Becerra ha despertado interés, especialmente la de su esposa, Carolina Reyes.
Noviembre 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez