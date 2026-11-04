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Bobby Pulido gana las elecciones en Texas: de cantar “Desvelado” al Congreso de Estados Unidos

El cantante de música tejana dejó los escenarios para incursionar en la política y consiguió una victoria frente a la republicana Monica De La Cruz en las elecciones de Estados Unidos 2026.

Noviembre 04, 2026
Bobby Pulido gana Texas

Getty Images

Bobby Pulido ha conquistado al público desde hace más de tres décadas con canciones como “Desvelado” y “Se murió de amor”, pero ahora su nombre se encuentra ligado a un escenario completamente distinto y es nada más y nada menos que a El Congreso de Estados Unidos.

El cantante mexicano-estadounidense, Bobby Pulido, ganó las elecciones del 3 de noviembre de 2026 para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes, después de derrotar a la republicana Monica De La Cruz.

Su victoria marca un giro en la trayectoria del artista de 53 años, que decidió poner en pausa su carrera musical para dedicarse a la política.

¿Qué cargo ganó Bobby Pulido en Estados Unidos?

Bobby Pulido fue elegido representante del Distrito Congresional 15 de Texas, una región del sur del estado con una importante presencia de comunidades de origen latino.

El intérprete compitió como candidato del Partido Demócrata frente a Monica De La Cruz, representante republicana que había ocupado el cargo desde enero de 2023.

Con este resultado, el distrito cambia de representación partidista y Pulido se prepara para asumir su escaño en enero de 2027.

¿Por qué Bobby Pulido dejó la música para dedicarse a la política?

Su incursión en la política no fue una decisión improvisada. Después de construir una carrera en la música tejana, Bobby Pulido comenzó a hablar públicamente sobre su interés por el servicio público y su intención de representar a las comunidades del sur de Texas.

En una entrevista con Jessie Cervantes en 2025, el cantante explicó que quería explorar una faceta distinta de su vida profesional.

“Dios me dio un don para cantar, pero también para ser un líder y ser la voz para mi gente”, expresó. Durante su campaña, Pulido abordó temas como la economía familiar, la atención médica, la educación y la migración, asuntos relevantes para los habitantes de su distrito.

Bobby pulido gana el condado de Texas

Getty Images

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones en Texas?

Nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas, y creció en una familia vinculada con la música.
Su nombre completo es José Roberto Pulido Jr y es hijo del cantante Roberto Pulido, una figura reconocida del género tejano, aunque Bobby consiguió construir su propia trayectoria durante la década de los noventa.

En 1995 lanzó Desvelado, el álbum que lo dio a conocer entre el público de México y Estados Unidos. La canción que le dio nombre al disco se convirtió en uno de los temas más representativos de su carrera.

Con los años, amplió su repertorio con canciones como “Enséñame” y “Se murió de amor”, además de recibir reconocimientos de la industria musical.

De los escenarios a Washington: la nueva etapa de Bobby Pulido

El triunfo electoral representa un cambio importante para el artista, que ahora tendrá la responsabilidad de participar en las decisiones legislativas de Estados Unidos.

Su llegada al Congreso también pone de relieve una trayectoria poco habitual: la de un cantante que construyó su popularidad entre el público latino y posteriormente decidió buscar un cargo de representación política.

Bobby Pulido comenzará esta nueva etapa en enero de 2027, cuando tome posesión como integrante de la Cámara de Representantes.

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