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Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años: quién fue y cuál es su legado en México

Los detalles del fallecimiento del hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

Octubre 28, 2026
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Getty Images

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció a los 92 años de edad

México despide a una de las figuras más importantes de su historia política contemporánea. Este miércoles 28 de octubre de 2026, distintos medios nacionales reportaron la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años.

¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas?

La noticia del fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas comenzó a circular la noche de este miércoles 28 de octubre de 2026. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte ni se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios.

Días antes, el político había cancelado su participación en un congreso organizado por la Universidad Veracruzana debido a motivos de salud. Sin embargo, no se ha establecido una relación entre aquella ausencia y los reportes de su fallecimiento.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque fue en la política donde desarrolló una trayectoria que terminaría por convertirlo en uno de los principales representantes de la izquierda mexicana.

Entre sus primeros cargos públicos destacan su participación como senador y su gestión como gobernador de Michoacán, estado que encabezó entre 1980 y 1986.

Su nombre adquirió especial relevancia nacional durante la década de los ochenta, cuando comenzó a cuestionar la falta de democracia interna del PRI y participó en un movimiento que transformaría el panorama electoral mexicano.

¿Quién fue la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas y cuántos hijos tuvieron?

En su vida personal, Cuauhtémoc Cárdenas estuvo casado con Celeste Batel, con quien contrajo matrimonio en abril de 1963.

La pareja tuvo tres hijos: Cuauhtémoc, Camila y Lázaro Cárdenas Batel, quien también desarrolló una trayectoria en la política mexicana. Celeste Batel falleció en octubre de 2021, después de casi seis décadas de matrimonio.

El legado de Cuauhtémoc Cárdenas en México

La influencia de Cuauhtémoc Cárdenas no se limitó a los cargos que ocupó ni a las elecciones en las que participó. Su trayectoria estuvo estrechamente relacionada con la construcción de nuevas alternativas políticas, la defensa de la participación ciudadana y la exigencia de procesos electorales más transparentes.

En septiembre de 2026, la UNAM anunció la creación de una cátedra extraordinaria que lleva su nombre, dedicada al estudio de la democracia y las elecciones, como reconocimiento a sus aportaciones a la vida pública del país.

A lo largo de su carrera también mantuvo una postura crítica frente a diferentes gobiernos, incluso cuando estos pertenecían a movimientos políticos cercanos a sus propias convicciones.

politico política politicos mexicanos
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