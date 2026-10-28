Muere Dolores Huerta a los 96 años: quién fue la activista que convirtió el “Sí se puede” en un símbolo de lucha

Dolores Huerta falleció el 28 de octubre de 2026, a los 96 años, en Bakersfield, California. Su muerte marca el final de una trayectoria que atravesó más de seis décadas de movilizaciones, negociaciones laborales y defensa de los derechos civiles en Estados Unidos.

La recordaremos con una de las frases que permanecerá por siempre: “Sí se puede”. Una mujer que entendió que las transformaciones sociales no comienzan necesariamente en los espacios de poder, sino entre quienes deciden organizarse para cambiar su realidad.

¿Quién fue Dolores Huerta?

Nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, y creció en California. Antes de convertirse en la activista que conocimos, Dolores Huerta fue una maestra que observaba de cerca las desigualdades que afectaban a sus alumnos. Al no llegar a clases con las condiciones necesarias para aprender, ella comprendió que era necesario transformar las condiciones en las que trabajaban los padres para mejorar la situación.

Es así que su acercamiento a la organización comunitaria la llevó a participar en movimientos que buscaban mejores oportunidades para la población trabajadora, especialmente para las familias de origen mexicano.

En 1962, junto con César Chávez, fundó la National Farm Workers Association, una organización que posteriormente formaría parte de United Farm Workers, uno de los sindicatos agrícolas más importantes de Estados Unidos.

¿De qué murió Dolores Huerta?

Acompañada de sus seres queridos, Dolores Huerta murió a los 96 años en Bakersfield, California. De acuerdo a la información que compartió su familia, la activista murió a causa de cáncer.

En el comunicado, sus familiares solicitaron privacidad y señalaron que posteriormente se darían a conocer los detalles de los homenajes dedicados a su memoria.

¿Qué hizo Dolores Huerta por los trabajadores agrícolas?

En un gran período del siglo XX, miles de personas que trabajaban en los campos estadounidenses enfrentaban largas jornadas, salarios insuficientes y escasas protecciones laborales.

Dolores Huerta participó en la organización de trabajadores, impulsó movilizaciones y se convirtió en una negociadora fundamental para conseguir acuerdos que mejoraran sus condiciones de empleo.

Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria como activista fue en el movimiento de los trabajadores de la uva en Delano, California, iniciado en 1965. Es así como las huelgas demostraron que podían tener gran alcance si se hacían con una buena organización colectiva.

Además también fue parte de las negociaciones laborales que contribuyeron a conseguir mejores salarios, mayores garantías y beneficios médicos para los trabajadores agrícolas.

En un entorno donde las mujeres rara vez ocupaban posiciones de liderazgo sindical, logró construir una voz propia y convertirse en una figura indispensable del movimiento.

¿Cómo nació la frase “Sí se puede” de Dolores Huerta?

Durante la década de 1970, Dolores Huerta utilizó la expresión “Sí se puede” en el contexto de las luchas sindicales. Este mensaje respondía a una convicción que había acompañado a su trabajo durante años: incluso frente a circunstancias adversas.

Con el tiempo, la frase dejó de estar vinculada exclusivamente a los trabajadores agrícolas y comenzó a escucharse en movimientos por los derechos civiles, campañas políticas y manifestaciones sociales. Es así como su influencia llegó incluso a la política presencial estadounidense.

En 2012, Huerta recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del propio Obama, un reconocimiento a su contribución a la sociedad estadounidense.