Harry Styles estrenó el 26 de octubre de 2026 el videoclip de “Coming Up Roses”, el cuarto sencillo de su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally.. Lejos de las grandes producciones, el cantante británico apostó por una historia íntima, donde una clase de baile se convierte en el escenario de encuentros, despedidas y conexiones inesperadas.

Dirigido por Bradley & Pablo, el dúo creativo detrás de sus videos “Watermelon Sugar” y “Late Night Talking”, el videoclip presenta a Styles bailando un vals con personas de distintas edades y circunstancias. Sin embargo, detrás de esta aparente sencillez existen historias reales, referencias visuales y detalles que han despertado la curiosidad de sus seguidores.

Coming Up Roses de Harry Styles: significado, mensajes ocultos y las teorías detrás de su nuevo video Jacopo Raule/FilmMagic

¿Cuál es el significado de “Coming Up Roses” de Harry Styles?

Aunque su título puede interpretarse como una expresión optimista, la canción aborda una idea más compleja: no todas las historias de amor necesitan durar para siempre para ser importantes.

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Harry Styles reveló que comenzó a escribir “Coming Up Roses” con la intención de crear una canción navideña. Sin embargo, después de las primeras líneas, la composición tomó un rumbo completamente distinto.

¿Cuál es el significado de “Coming Up Roses” de Harry Styles? XNY/Star Max/GC Images

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El cantante explicó que la canción habla de reconocer el valor de una relación, incluso cuando llega a su fin. Una reflexión que cobra sentido en el videoclip, donde cada persona que comparte la pista de baile con él parece representar una conexión diferente.

Los personajes y el simbolismo detrás del videoclip de Harry Styles

En el video, Harry Styles aparece con un traje gris de rayas y una camisa con detalles rojos, mientras participa en una clase de vals dentro de un salón de aspecto antiguo. A lo largo de la coreografía baila con una novia, una mujer embarazada, una mujer mayor, un hombre con collarín y otros personajes que parecen atravesar distintas etapas de sus vidas.

La coreografía estuvo a cargo de Ryan Heffington, reconocido por su trabajo en videos musicales, mientras que Harry Lambert fue responsable del estilismo del cantante.

Uno de los momentos más interesantes ocurre cuando una mujer comienza a bailar sola, rompiendo con la dinámica de las parejas. La escena puede interpretarse como una representación de la libertad individual y de la posibilidad de encontrar un ritmo propio.

Al final, todos abandonan el salón y Harry permanece sentado, comiendo una galleta. Una imagen sencilla, pero emotiva, que sugiere que las personas pueden acompañarnos durante ciertos momentos sin necesariamente permanecer para siempre.

Coming Up Roses de Harry Styles: significado, mensajes ocultos y las teorías detrás de su nuevo video David Krieger/Bauer-Griffin/GC Images

La referencia a Marc Jacobs que revivió la teoría de Larry Stylinson en el video de Harry Styles

Uno de los detalles que más especulaciones ha generado aparece cuando Harry Styles baila con un hombre que lleva una camisa azul, lentes y un collarín cervical.

La referencia a Marc Jacobs que revivió la teoría de Larry Stylinson en el video de Harry Styles Youtube: Harry Styles.

Los seguidores encontraron un sorprendente parecido con una fotografía de Marc Jacobs tomada en 2004, durante la celebración de su colección primavera-verano 2004. En aquella ocasión, el diseñador apareció con un collarín debido a un problema cervical.

La coincidencia despertó una teoría entre algunos fans, quienes recordaron que Jacobs mantuvo una relación sentimental con Harry Louis, un empresario brasileño con quien terminó en 2013, después de aproximadamente dos años juntos.

La referencia a Marc Jacobs que revivió la teoría de Larry Stylinson en el video de Harry Styles Dimitrios Kambouris/WireImage

La combinación de los nombres Harry y Louis fue relacionada con Harry Styles y Louis Tomlinson, exintegrantes de One Direction, cuya amistad dio origen a la conocida teoría Larry Stylinson, que sostiene que ambos habrían mantenido una relación sentimental secreta.

Aunque esta especulación ha circulado durante años, nunca ha sido confirmada y Louis Tomlinson la ha desmentido públicamente. Hasta ahora, Harry Styles tampoco ha confirmado que el personaje del collarín sea una referencia a Marc Jacobs. Por ello, la conexión permanece como una interpretación de algunos seguidores y no como un mensaje oculto comprobado.

La referencia a Marc Jacobs que revivió la teoría de Larry Stylinson en el video de Harry Styles Fred Duval/FilmMagic

Con una propuesta visual que combina nostalgia, humor y sensibilidad, “Coming Up Roses” presenta una historia en la que cada encuentro tiene un significado distinto. Más allá de las teorías que ha despertado, el videoclip plantea una que el amor no siempre necesita durar para siempre para dejar una huella.