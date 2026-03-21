La chaqueta Chanel de mujer que Harry Styles convirtió en su nuevo statement

Harry Styles volvió a dar de qué hablar por su estilo tras ser visto llegando al after party de Saturday Night Live en Nueva York con una chaqueta de estampado leopardo de Chanel. La pieza, perteneciente a la colección Métiers d’Art de la maison, destacó por su aire sofisticado y por la manera relajada en la que el cantante la llevó con jeans y camiseta blanca.

(Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Con este look, Harry Styles volvió a dejar claro que la moda no entiende de géneros, sino de actitud, visión y libertad para apropiarse de cada prenda. Al elegir una chaqueta Chanel de mujer y convertirla en una declaración de estilo completamente personal, el cantante reafirma que las piezas no tienen límites cuando se llevan con autenticidad.

CHANEL - Getty Images.

El look no tardó en llamar la atención entre medios de moda y cultura pop, no solo por la fuerza visual del estampado, sino por la reciente respuesta de Harry hacia las acusaciones de los usuarios en redes sociales de de “queerbaiting”, algo que el cantante aclaró en su monólogo de SNL.