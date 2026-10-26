Megan Fox reacciona al romance de Machine Gun Kelly con Dakota Johnson

Antes de Dakota Johnson, Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, mantuvo una relación intermitente con Megan Fox, el rapero y la actriz comenzaron a salir en 2020 y se comprometieron en 2022; sin embargo, su compromiso terminó definitivamente en 2024.

Tras el nacimiento de su hija, Saga Blade Fox-Baker en marzo de 2025, Megan y MGK han mantenido una relación coparental por la crianza de su hija, y nuevos reportes aseguran que la actriz de Transformers, está feliz y aliviada de que su ex esté saliendo con Dakota Johnson.

Megan Fox está “aliviada” del nuevo romance de Machine Gun Kelly y Dakota Johnson

De acuerdo con información de TMZ, Megan no pierde el sueño porque su ex, Machine Gun Kelly esté retomando su vida sentimental, al contrario, la actriz estaría feliz de que toda su atención se vaya hacia Dakota Johnson.

“Megan no solo no le molesta que MGK salga con Dakota, de hecho, está aliviada de que él siga adelante”, dijo una fuente a TMZ. “Ella realmente quiere que él encuentre la felicidad con otra persona porque ya ha terminado ese capítulo de su vida. No quiere que vuelva, y no quiere seguir retomando su relación”.

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La misma fuente ha señalado que la comunicación entre ambos se limita sólo a la crianza de su hija, priorizan su papel como padres sin retomar la dinámica sentimental que mantuvieron durante varios años.

“Tienen una hija juntos, así que obviamente él siempre formará parte de su vida, y tienen una buena relación de coparentalidad”, explicó el medio. “Pero ahí es donde termina para ella. Quiere que sean unos grandes padres sin ninguna confusión sobre su posición romántica”.

Megan Fox está “aliviada” del nuevo romance de Machine Gun Kelly y Dakota Johnson Getty Images

Machine Gun Kelly no podía olvidar a Megan Fox hasta que conoció a Dakota Johnson

Una fuente aseguró que Megan también se siente aliviada por la situación debido a la actitud coqueta que Machine Gun Kelly habría mantenido con ella después de su ruptura, en marzo, el cantante de Bloody Valentine volvió a llamar la atención por un comentario dirigido a la actriz.

“Estoy emocionado, tengo tu número de teléfono”, escribió en una serie de fotos subidas de tono en Instagram que Fox compartió tras su regreso a la red social.

“Incluso después de su ruptura, él seguía dejándole comentarios coquetos en Instagram, y daba la impresión de que intentaba llamar su atención”, aseguró la fuente.

“Desde la perspectiva de Megan, es como decir: ‘Lo intentamos, no funcionó y ya seguí adelante’. No quiere seguir atrapada en ese ir y venir”.

Ahora que MGK ha estado pasando tiempo con Dakota Johnson, Fox espera que el cantante deje de mirar hacia su pasado y centre su atención en esta nueva etapa de su vida.

“No es que tenga nada en contra de Dakota. En realidad, es todo lo contrario. Megan realmente espera que las cosas funcionen entre ellos porque quiere que MGK sea feliz. Simplemente ya no quiere ser la persona con la que él intenta tener una relación romántica”.

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Machine Gun Kelly no podía olvidar a Megan Fox hasta que conoció a Dakota Johnson Getty Images

La relación de Machine Gun Kelly y Dakota Johnson

Los rumores sobre un posible romance entre Machine Gun Kelly y Dakota Johnson han aumentado después de que ambos fueran vistos juntos en diferentes ocasiones, de acuerdo con varios medios internacionales, los encuentros se habrían vuelto más frecuentes, aunque ninguno ha confirmado públicamente que mantengan un noviazgo.

De acuerdo con personas cercanas a los artistas, la conexión entre ellos ha crecido de manera natural, y además de compartir tiempo juntos, tendrían una complicidad marcada por su sentido del humor y una atracción que, hasta ahora, prefieren mantener en privado.