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Arturo Elías Slim y Paula Albarrán: los looks más elegantes de los invitados a su boda

Los invitados a la boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán deslumbraron con looks llenos de elegancia y sofisticación.

Octubre 26, 2026 • 
Paola Juárez
boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán

Foto: Especial

¡Viva los novios! Arturo Elías Slim y Paula Albarrán celebraron este 24 de octubre su boda en el histórico Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, en la Ciudad de México. Una celebración que reunió a familiares, amigos y socialités, la cual se convirtió en un escenario donde la moda también tuvo un papel protagonista.

Entre vestidos de noche, aplicaciones brillantes y esmóquines de corte clásico, los invitados demostraron que la elegancia puede interpretarse de distintas maneras. Los invitados optaron por estilismos que combinaron el romanticismo, los acabados metalizados y la sastrería masculina con sofisticación.

Desde el look de la familia del novio hasta las elecciones de Sebastián Yatra, estos fueron algunos de los estilismos que destacaron durante la celebración.

¿Cómo vistieron los invitados a la boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán?

Los vestidos largos y los esmóquines negros fueron los que marcaron la pauta de una noche de elegancia clásica con detalles contemporáneos. Los tonos claros, bordados, transparencias y aplicaciones brillantes añadieron textura y movimiento a los vestidos de las invitadas.

Por su parte, los invitados masculinos apostaron por el tradicional black tie, algunos con cortes más estructurados y otros con propuestas relajadas que actualizaron la sastrería formal.

Arturo Elias Slim con mamá y hermana el día de su boda

IG: @arturoelias

Los looks de la familia de Arturo Elías Slim: brillo y elegancia

Sin duda, la familia también tenía que destacar por sus elecciones de estilo. Crearon una combinación armoniosa entre la sobriedad de los esmóquines y los vestidos de noche.

Johanna Slim Domit, mamá de Arturo Elías Slim, optó por un vestido largo en tono rosa empolvado con un escote strapless y aplicaciones brillantes que recorrían por todo el diseño. La silueta estilizada con delicados bordados aportó ese aire romántico, pero lo más destacado fue la elección de joyería, que complementó todo el estilismo.

Familia de Arturo Elías Slim en la boda

IG: @arturoelias

La hermana del novio, Johanna Slim de Elías, llevó también un vestido largo, con un diseño de tirantes y caída recta, en tonos plateados con aplicaciones metalizadas, ofreciendo una interpretación contemporánea de la moda de gala.

Arturo Elías Ayub y los hermanos del novio mantuvieron una estética clásica con esmóquines negros, camisas blancas y moños a juego. Lo más distintivo fueron los detalles florales en las solapas.

Paula Albarrán y Arturo Elías Slim: la elegancia de los novios

Un vestido de novia elegante y atemporal fue lo que eligió Paula para el gran día. El estilismo fue una propuesta romántica y sofisticada, con una silueta estructurada que destacaba por su volumen. De peinado, lució un delicado recogido con una tiara de perlas, un accesorio que aportó un toque clásico a su elección nupcial.

Paula Albarrán y Arturo Elías Slim sus looks en la boda

Foto: @arturoelias

Arturo Elías Slim eligió un esmoquin negro con camisa blanca y moño a juego, manteniendo la formalidad del código black tie.

Juntos, los novios apostaron por una estética clásica que estuvo en sintonía con la elegancia de la celebración y el histórico escenario del Colegio de las Vizcaínas.

Sebastián Yatra: una interpretación moderna del esmoquin clásico

Uno de los invitado más destacados por su presentación en la boda fue Sebastián Yatra, quien también destacó por su elección de estilo. Optó por un esmoquin negro, camisa blanca y moño a juego, dándole personalidad al elegir unos pantalones de corte amplio que aportaron una silueta más relajada y contemporánea al conjunto.

Sebastian Yatra en la boda de Arturo Elias Slim

IG: @jaykabalan

Eugenia Rodríguez Cantú y Tony Mils: elegancia en azul pastel

La influencer, hermana de Mariana Rodríguez, usó un vestido largo en acabado satinado en azul pastel, con escote ´V´ y una silueta suelta que aportaba movimiento y sofisticación. Uno de los complementos más especiales del diseño fue la capa ligera y semitransparente que cubría sus hombros.

De joyería eligió un delicado collar un bolso de mano plateado y un peinado recogido con mechones que enmarcaban su rostro.

Eugenia Rodríguez Cantú y Tony Mils en la boda de Arturo y Paula

IG: @eugeniardzc

Su novio, Tony Mils, cantante y nieto de Carlos Slim Helú, también apostó por un clásico esmoquin negro. La pareja asistió a la ceremonia religiosa, aunque Eugenia tuvo que regresar a Monterrey debido al nacimiento de su sobrina Raquel, hija de Mariana Rodríguez y Samuel García.

La boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán fue así una celebración donde la elegancia se expresó a través de diferentes estilos.

familia slim boda
Paola Juárez
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