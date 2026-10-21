Checo Pérez habla del retiro: la última misión que quiere cumplir antes de despedirse de la Fórmula 1

Sergio ‘Checo’ Pérez atraviesa una etapa de reflexión sobre su futuro en la Fórmula 1. A sus 36 años, el piloto mexicano tiene claro que el final de su trayectoria está más cerca que el comienzo, aunque todavía tiene un objetivo que quiere cumplir antes de despedirse: contribuir a que Cadillac se convierta en uno de los equipos más importantes de la máxima categoría del automovilismo.

En una entrevista con N+, a unos días de regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de la Ciudad de México, Checo habló abiertamente sobre sus planes, el compromiso que ha asumido con su nueva escudería y la importancia de disfrutar cada carrera en esta etapa de su vida.

“Sé que está mucho más cerca el final que el inicio”, reconoció el piloto, aunque aclaró que eso no significa que vaya a abandonar la Fórmula 1 de manera inmediata.

La última misión de Checo Pérez con Cadillac

Después de su salida de Red Bull al finalizar la temporada 2024 y de permanecer fuera de la parrilla durante 2025, Checo regresó a la competición en 2026 como parte del proyecto de Cadillac, una nueva escudería en la Fórmula 1.

El desafío ha sido diferente a los anteriores. Además de conducir, el mexicano se ha involucrado en el desarrollo del equipo y ha aportado su experiencia para contribuir a su crecimiento.

Sergio ‘Checo’ Pérez Instagram @schecoperez

Aunque los resultados no han sido los esperados, Pérez se ha mostrado convencido del proyecto y considera que la evolución de Cadillac será determinante en los próximos años.

“Estoy muy decidido con Cadillac y muy determinado a que este sea mi último gran proyecto”, afirmó durante la entrevista.

Y añadió cuál sería la condición que le gustaría cumplir antes de poner punto final a su carrera: “Quiero irme cuando Cadillac esté en uno de los puestos más importantes en la Fórmula 1”.

Para el mexicano, no se trata solamente de prolongar su permanencia en la parrilla. Su intención es contribuir a la consolidación de una escudería que todavía está construyendo sus bases y dejar una huella en el proceso.

Checo considera que 2027 será un año importante para evaluar el avance del equipo. Explicó que, por tratarse de una estructura nueva, las inversiones iniciales y las limitaciones presupuestarias han dificultado el desarrollo del monoplaza durante su primera temporada.

Por ello, su objetivo inmediato es seguir trabajando con Cadillac y observar cómo evoluciona el proyecto antes de tomar decisiones sobre el futuro.

Sus hijos, una de las razones para pensar en el retiro

Aunque su compromiso con Cadillac es claro, existe otra prioridad que empieza a tener cada vez más peso en las decisiones del piloto: su familia.

Durante la conversación con N+, Checo reconoció que le gustaría dedicar más tiempo a sus hijos, quienes están creciendo y comienzan a comprender mejor la dimensión de su carrera y las exigencias que implica.

“Me encantaría a mí quedarme fácilmente como Fernando, por ejemplo, pero mis hijos ya están en edades donde quiero pasar más tiempo con ellos”, confesó, al comparar su posible permanencia en la categoría con la extensa trayectoria de Fernando Alonso.

Sergio “Checo” Pérez - Gran Premio de Miami 2026 - Carola Martínez, y su hijo Sergio Pérez Jr Hector Vivas - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

El mexicano también recordó que el tiempo que pasó fuera de la Fórmula 1 durante 2025 le permitió disfrutar de sus hijos, viajar y vivir una dinámica diferente, lejos de las exigencias del calendario deportivo.

A ello se suma su interés por desarrollar nuevos proyectos una vez que termine su etapa como piloto.

“Tengo mucha ilusión de nuevos proyectos fuera del automovilismo”, explicó.

Por ahora, Checo no ha establecido una fecha definitiva para su retiro. De hecho, cuando le preguntaron cuántos años más se imagina compitiendo, reconoció que es difícil dar una cifra concreta, aunque anticipó que su permanencia en la categoría no se prolongará indefinidamente.

“Quiero terminar bien mi etapa en la Fórmula 1 y lo que te puedo decir es que pronto sabremos”, señaló.

Un regreso a México que tendrá un significado especial

Las declaraciones llegan en una semana importante para el piloto, que se prepara para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México del 30 de octubre al 1 de noviembre.

La carrera tendrá un significado especial: Checo celebrará su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1 ante la afición de su país, un momento que considera difícil de imaginar cuando comenzó su trayectoria en el automovilismo.

“Es algo que ni en el mejor de los sueños lo hubiera imaginado”, expresó sobre la posibilidad de alcanzar esa cifra en México, acompañado por su familia y sus seguidores.

El mexicano también agradeció el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera, particularmente durante su salida de Red Bull y su posterior regreso a la parrilla.

Para él, ese respaldo representa una parte importante de su historia en la categoría y una motivación para disfrutar los compromisos que todavía tiene por delante.

Checo Pérez mira hacia el futuro con gratitud

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, el piloto aseguró que está agradecido con la Fórmula 1 por las oportunidades que le ha brindado y por todo lo que ha conseguido desde sus primeros años en el karting.

Al mirar hacia atrás, considera que su carrera ha sido una experiencia extraordinaria y que las lecciones aprendidas le servirán para afrontar lo que venga después del automovilismo.

Por ahora, su prioridad sigue siendo Cadillac. Checo quiere contribuir al crecimiento de la escudería, competir ante su público y disfrutar una etapa que sabe que no será eterna.

Su retiro todavía no tiene fecha, pero el mexicano ya empieza a imaginar cómo quiere cerrar su historia en la Fórmula 1: con un proyecto consolidado, nuevos horizontes profesionales y más tiempo para acompañar a sus hijos mientras crecen.