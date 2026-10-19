Kaia Gerber abrió su corazón en redes sociales tras la muerte de su hermano mayor, Presley Walker Gerber, quien falleció el pasado 20 de septiembre de 2026, a los 27 años. La modelo compartió en Instagram una serie de recuerdos familiares acompañados de una carta profundamente personal, en la que expresó lo difícil que ha sido afrontar su ausencia.

Te amo hasta la luna y de regreso, una y otra vez, por siempre, hermano mayor. Kaia Gerber

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Kaia Gerber dedica una desgarradora carta a su hermano Presley Gerber tras su muerte IG: @kaiagerber

Presley, no tengo palabras. Y quizá el pequeño consuelo sea que nunca las necesitamos. Kaia Gerber

Kaia explicó que, aunque ha buscado respuestas en los libros, nada parece prepararla para una experiencia como esta. También recordó que ser hermana de Presley siempre fue una de las partes más importantes de su identidad.

La modelo destacó especialmente la sensibilidad de su hermano y su capacidad para mantener la bondad incluso frente a las dificultades. Para ella, una de sus mayores cualidades fue conservar su ternura y su confianza en las personas.

Kaia Gerber dedica una desgarradora carta a su hermano Presley Gerber tras su muerte Pierre Suu/GC Images

Nací amándote. Moriré amándote. Nunca hubo nada más. Kaia Gerber

Kaia aseguró que, incluso conociendo el dolor que hoy enfrenta, volvería a elegir cada instante que compartió con él, porque eso significaría tener nuevamente la oportunidad de ser su hermana. La publicación incluyó un video de ambos bailando cuando eran niños, fotografías familiares y varias páginas de la carta.