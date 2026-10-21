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¿Qué hace Eiza González en México? La actriz revela si volverá a las telenovelas

Eiza González está de regreso en México por motivos profesionales y ha sorprendido al revelar sus futuros planes profesionales.

Octubre 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué hace Eiza González en México? La actriz revela si volverá a las telenovelas

¿Qué hace Eiza González en México? La actriz revela si volverá a las telenovelas

Getty Images

Eiza González es una de las actrices mexicanas que han conquistado Hollywood con su talento y belleza, y durante una visita breve a la Ciudad de México por motivos de trabajo, la actriz recordó su pasado como protagonista de telenovelas.

La actriz, que también habló de sus próximos proyectos profesionales, despertó la curiosidad entre sus seguidores, que se preguntan sobre su posible regreso a la televisión mexicana y a las historias que marcaron sus primeros años como actriz.

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¿Eiza González regresará a las telenovelas mexicanas?

Durante un encuentro con los medios en el aeropuerto de la CDMX, Eiza expresó el profundo amor que siente por su país, argumentando que su breve visita se debía a algunos proyectos profesionales.

Vengo a trabajar unos días”, compartió al ser cuestionada sobre los motivos de su llegada.

Tras ser cuestionada si algún día regresaría para protagonizar una telenovela para la televisión mexicana, la actriz respondió:

Por el momento no lo tengo planeado, pero saben que a mí me encanta venir a México y siempre vengo a trabajar y si hay oportunidad siempre vengo, así que me encantaría”.

González también expresó su orgullo por representar a México en el extranjero y contó que aprovechó su visita para recorrer la capital y disfrutar de la gastronomía mexicana antes de su partida.

Yo soy feliz de poder representar a mi país en otro país y cada vez que tengo la oportunidad de venir a México la paso increíble”.

Durante su estancia en la CDMX, Eiza aprovechó para salir a pasear en la colonia Roma, además de disfrutar de unos deliciosos tacos.

Los nuevos proyectos de Eiza González

Eiza habló sobre su reciente participación en el Festival de Cine de Londres, donde promocionó una película especial para ella, ‘I Love Boosters’, y agradeció la oportunidad de compartir su trabajo con el público internacional.

Sí, la pasé muy bien, estuvo increíble la verdad, es muy padre poder ir a promocionar esa película que quiero tanto y bueno, la verdad es que la pasé muy, muy bien”.

La actriz mexicana, que también ha conquistado las alfombras rojas con su impecable estilo y presencia, como ocurrió en el festival de Moda de Nueva York, donde recibió grandes elogios por su estilismo.

Muchas gracias, sabes que me encanta que siempre me estén apoyando y les agradezco muchísimo. Me da un gusto verlos”.

En los últimos años, González ha participado en producciones cinematográficas como Baby Driver, Godzilla vs. Kong y Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, que han contribuido a consolidar su presencia en la industria internacional.

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