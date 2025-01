Jennifer Garner lamenta la muerte de su amiga en los incendios de Los Ángeles

Jennifer Garner está de luto por la muerte de su amiga en los incendios; la actriz compartió su dolor ante la pérdida. En una entrevista, la exesposa de Ben Affleck habló de lo afectada que está por este suceso.

“He perdido a una amiga, pero por nuestra iglesia, siento que no debo hablar de ella todavía. Pero sí, he perdido a una amiga a quien no le dio tiempo salir”, expresó la artista visiblemente afectada por lo sucedido.

La protagonista de varias películas compartió que varios seres queridos cercanos han perdido todo por los devastadores incendios, lo que hace que Jennifer Garner sienta un profundo dolor.

“Mi corazón sangra por mis amigos. Hay 5,000 viviendas perdidas. Puedo escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas. Me siento hasta culpable de poder caminar en la mía, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo puedo ayudar?, ¿qué puedo ofrecer?”, se preguntaba con angustia.

La actriz casi se rompe a la hora de hablar de las pérdidas humanas que ha dejado esta tragedia, “estoy mirando la chimenea de alguien que amaba que murió allí y de alguien que murió en esa casa. Sí, es simplemente demasiado horrible para hablar de ello. Es algo inimaginable”.

Ante la complicada situación, Garner se ha sumado como voluntaria ofreciendo comida a través de la organización World Central Kitchen, del chef español José Andrés, quien siempre está presente para ayuda en las desgracias del mundo.

“Queremos ponernos manos a la obra para ser útiles, ¿puedo estar contigo este día?, ¿cómo puedo ayudar?, ponme a trabajar”, le dijo al chef.

La actriz que se ha mostrado sumamente solidaria con todos aquellos que se han visto afectados, dijo que la comunidad de Palisades siempre ha sido muy unida, y por ello se van a tender la mano para proteger los unos a los otros. “Nos cuidaremos, eso sigue ahí y con más fuerza que nunca”.

“Todos vamos a tener que reconstruir. Esto va a ser desde aquí y vamos a tener que estar en las manos de Dios y tratando de servirnos unos a otros y servir a nuestra comunidad. Podemos sentir el amor del resto del país y estamos agradecidos, necesitamos esa hermandad”, concluyó Jennifer Garner, quien está dispuesta a trabajar por su comunidad.