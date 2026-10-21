Christina Applegate revela que vivió cinco años con un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple

Christina Applegate atraviesa un nuevo capítulo en su lucha por la salud. La actriz estadounidense reveló que, después de cinco años creyendo que padecía esclerosis múltiple, sus médicos concluyeron que el diagnóstico había sido equivocado. La noticia, lejos de representar el alivio que otros esperaban, la dejó conmocionada y sin respuestas sobre el origen de los síntomas que han afectado profundamente su vida.

La protagonista de Dead to Me compartió la experiencia en un episodio de su podcast MeSsy, que conduce junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler. Applegate explicó que su equipo médico decidió revisar su caso después de observar que su organismo no reaccionaba como esperaba durante el seguimiento de su tratamiento.

“Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple”, fue el mensaje que, según relató, recibió de su médica. Pero la respuesta no significó el final de sus dificultades físicas.

“No es que, como te habían diagnosticado mal, de repente te sientes mejor. Al contrario, he empeorado”, explicó la actriz, de acuerdo con BBC News Mundo.

Applegate sigue enfrentando dificultades importantes de movilidad. Getty Images

¿Por qué le dijeron a Christina Applegate que no tiene esclerosis múltiple?

Applegate hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple en agosto de 2021. Desde entonces, habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentaba debido a los síntomas de esta enfermedad y el impacto que tenían en su vida cotidiana y profesional.

Años después, sus médicos decidieron suspender una infusión que recibía para observar cómo reaccionaba su organismo. Al no producirse los cambios esperados, el equipo médico profundizó en la evaluación y concluyó que no padecía esclerosis múltiple.

La actriz explicó que esta noticia la hizo sentir como si tuviera que comenzar de nuevo. Ahora, sus especialistas emprenderán nuevas investigaciones para encontrar una explicación a los síntomas que persisten.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un diagnóstico alternativo que explique su condición.

¿Qué es la esclerosis múltiple y cuáles son sus síntomas?

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central en la que el sistema inmunitario daña la mielina, la cubierta protectora de las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Este daño puede interferir en la transmisión de señales nerviosas y provocar manifestaciones diferentes en cada persona.

Entre sus síntomas se encuentran la fatiga, el entumecimiento u hormigueo, los problemas de equilibrio y coordinación, la debilidad muscular y las dificultades para caminar. También puede afectar la visión y otras funciones neurológicas.

No todas las personas experimentan los mismos síntomas ni presentan la misma evolución. Por ello, el diagnóstico requiere una evaluación médica detallada.

De acuerdo con los especialistas consultados por BBC News Mundo, no existe una única prueba que confirme todos los casos. Los médicos consideran los síntomas, los antecedentes clínicos, las resonancias magnéticas y otras pruebas, además de descartar enfermedades que pueden producir manifestaciones similares.

Entre las condiciones que pueden confundirse con la esclerosis múltiple se encuentran algunas migrañas, alteraciones metabólicas y la deficiencia de vitamina B12. Por esta razón, una evaluación exhaustiva resulta fundamental antes de establecer el diagnóstico.

Christina fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Getty Images

La incertidumbre continúa para la actriz

Aunque conocer que no padece esclerosis múltiple podría parecer una buena noticia, Applegate sigue enfrentando dificultades importantes de movilidad. La actriz ha contado que necesita una silla de ruedas para determinados desplazamientos y que sus síntomas han afectado su capacidad para trabajar y disfrutar de su vida cotidiana.

La noticia también ha tenido un impacto emocional. Después de vivir durante años con una explicación para lo que le ocurría, ahora debe afrontar nuevamente la incertidumbre sobre su salud.

Su historia pone de relieve una realidad compleja: descartar una enfermedad no significa que los síntomas desaparezcan ni que el problema de salud esté resuelto.

Por ahora, Christina Applegate se prepara para continuar con las investigaciones médicas que permitan identificar qué está provocando sus dificultades físicas. Mientras tanto, ha decidido compartir públicamente este nuevo giro en su historia.