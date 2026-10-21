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Christina Applegate

Christina Applegate

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Entretenimiento
Christina Applegate revela que vivió cinco años con un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple
La actriz de “Dead to Me” recibió la noticia de que no padece la enfermedad que creía tener desde 2021. Sin embargo, sus problemas de salud continúan y ahora enfrenta la incertidumbre de descubrir qué los provoca.
Octubre 21, 2026
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Marjorie Daphnis