¿Quién es Brett Goldstein? El actor que estaría conquistando a Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizaron ‘Office Romance’, una comedia romántica que se estrenó el pasado 5 de junio en la plataforma de Netflix; sin embargo, la química en pantalla generó especulaciones sobre un posible romance en la vida real entre los actores.

Aunque ambos negaron estar saliendo durante la promoción de la película, nuevos reportes apuntan a que su relación podría haber evolucionado más allá de la pantalla, y que Jennifer se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, tras su mediático divorcio de Ben Affleck.

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¿Qué está pasando entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein?

De acuerdo con Page Six, Jennifer y Brett fueron vistos juntos el pasado 16 de octubre, en una fiesta organizada por el representante de talentos, Cade Hudson en Los Ángeles, se dice que la supuesta nueva pareja llegó y se retiró del lugar en el mismo auto.

De acuerdo con una fuente del mismo medio, Jennifer y Brett estarían saliendo de manera informal, y aunque no es nada serio por el momento, los fans ya han dado su voto de aprobación a la pareja que ya han bautizado como “Brettifer”.

“Existía una atracción evidente": declaró la fuente, asegurando que la química traspasó la pantalla, tras finalizar el rodaje de la película.

Brett Goldstein, quién es el actor que está conquistando el corazón de Jennifer Lopez

Brett Goldstein es un actor, comediante y guionista británico nacido el 17 de julio de 1980 en Londres, que saltó a la fama internacional por interpretar a Roy Kent en Ted Lasso, papel que le valió dos premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia.

El británico también participó en Thor: Love and Thunder, donde interpretó a Hércules, y es cocreador de Shrinking, la comedia dramática protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, donde además, ha trabajado como actor y productor, consolidando su faceta detrás de cámaras.

A esto se suma su trabajo como comediante y presentador del pódcast Films To Be Buried With, en el que conversa con invitados sobre películas, recuerdos y las historias que han marcado sus vidas.

Antes de trabajar con Jennifer en Office Romance, Brett ya había expresado su admiración por ella y elogiado su actuación en Hustlers, como comentó en su podcast.