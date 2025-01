Ben Affleck, tras su divorcio de Jennifer Lopez, vuelve a trabajar con Matt Damon: las primeras imágenes

Ben Affleck busca regresar a su carrera como actor tras la mediática separación que tuvo con Jennifer Lopez. Además de volver al cine con ‘El Contador 2', el actor y productor se une nuevamente con su amigo Matt Damon en la nueva producción de Netflix, RIP.

El duo protagonizará la nueva película del servicio de streaming, un thriller policial del director Joe Carnahan. En el elenco también están Steven Yeun, Kyle Chandler, Teyana Taylor, y Sasha Calle. La cinta es producida por Artists Equity, el estudio que Affleck y Damon fundaron en 2022.

¿De qué trata la película ‘RIP’?

El director de la película explica que la idea del filme surgió de una experiencia profundamente personal por la que pasó uno de sus amigos, como padre y como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami Dade.

Matt Damon y Ben Affleck en la nueva película de Netflix. ESPECIAL

De acuerdo con la sinposis, al descubrir millones en efectivo en un escondite abandonado, la confianza entre un equipo de policías de Miami comienza a debilitarse. A medida que las fuerzas externas aprenden sobre el tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.

¿Cómo es la amistad de Ben Affleck y Matt Damon?

Damon y Affleck se conocieron como vecinos en Cambridge, Massachusetts, y rápidamente se hicieron amigos cercanos. En una entrevista con Conan O’Brien en 2019, el protagonista de la Supremacia Bourne recordó que el futuro Batman acudió a su rescate en una pelea en el patio de la escuela. “Recuerdo que fue como un gran momento”, dijo Damon. “Se pondrá en una situación realmente mala. Este es un buen amigo”.

Pronto, por supuesto, Damon y Affleck terminaron juntos en lugares mucho mejores, ganando un Oscar por coescribir Good Will Hunting y luego siguiendo trayectorias paralelas hacia el estrellato.

La pareja puede parecer inseparable, pero han desempeñado papeles principales juntos en sólo algunas películas: Good Will Hunting y Dogma en los años 90, y más recientemente The Last Duel y Air. Ambos actores han recorrido un largo camino desde su primera aparición juntos en una película; como dice la leyenda de Mattfleck, fueron extras no acreditados en Field of Dreams.