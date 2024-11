Christina Applegate rompió el silencio sobre los terribles dolores que sufre por la esclerosis múltiple

Christina Applegate, reconocida actriz estadounidense, compartió con el público la dura realidad que enfrenta diariamente debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021. En una reciente entrevista en su podcast “MeSsy”, la actriz detalló el impacto profundo que la enfermedad ha tenido en su vida cotidiana y su capacidad para realizar tareas simples.

¿Qué es la esclerosis múltiple y cómo afecta a Christina Applegate?

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso central que deteriora la capacidad del cerebro y la médula espinal para comunicarse con el resto del cuerpo.

En el caso de Applegate, los síntomas han resultado en dolores agudos y una opresión constante que la hacen gritar de dolor, especialmente por las noches. La actriz describió episodios de dolor tan intensos que comparó con “tener cuchillos en el estómago”, lo que dificulta enormemente acciones tan básicas como girarse en la cama o levantarse después de una siesta.

¿Cómo maneja Christina Applegate su día a día con esclerosis múltiple?

Applegate reveló que incluso las tareas más simples, como sostener su teléfono o usar el control remoto de la televisión, se han convertido en un desafío. A veces, la actriz opta por permanecer en cama todo el día, pues describió lo que siente al caminar, como si el suelo fuera “lava” al intentar pisarlo.

En un intento por mantener su humor, bromea sobre la gravedad de su situación diciendo que prefiere “volver al colchón u orinarse” antes que caminar al baño, aunque aclara que esto último es solo una broma para ilustrar su frustración y el dolor que enfrenta.

¿Qué impacto tiene la esclerosis múltiple en la vida profesional de Christina Applegate?

Desde su diagnóstico, Applegate ha sido franca sobre las limitaciones físicas impuestas por la EM. Estos desafíos llevaron a la actriz a anunciar que su papel en la serie “Dead to Me” probablemente sea su último proyecto actoral. A pesar de su condición, sigue compartiendo su experiencia con el público para aumentar la conciencia sobre la enfermedad y apoyar a otros que también luchan contra la EM.

¿Quién es Christina Applegate?

Christina Applegate, nacida el 25 de noviembre de 1971 en Hollywood, California, es una reconocida actriz estadounidense conocida por su versatilidad y carisma en el mundo del entretenimiento. Su carrera comenzó a una edad temprana, pero fue su papel como Kelly Bundy en la popular serie de televisión “Married... with children” lo que la catapultó a la fama. Desde entonces, ha demostrado su talento en una variedad de roles tanto en cine como en televisión.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran la comedia “Anchorman: The legend of Ron Burgundy” y su secuela, donde interpretó a Veronica Corningstone. También ha tenido roles protagonistas en series como “Samantha Who?” y más recientemente en “Dead to Me”, por la cual recibió aclamación crítica. A lo largo de su carrera, Applegate ha sido reconocida con varios premios, como un Emmy por su participación como actriz invitada en “Friends” y nominaciones para el Golden Globe por “Samantha Who?”.

En el ámbito personal, Christina está casada con Martyn LeNoble desde 2013, y juntos tienen una hija, Sadie Grace, nacida en 2011. Su vida ha estado marcada por desafíos de salud; además de su reciente diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, Applegate superó un cáncer de mama en 2008, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía.

Christina Applegate también es conocida por su trabajo filantrópico, especialmente en la concienciación sobre el cáncer de mama. Ha sido una voz activa en campañas y eventos de caridad, además de utilizar su plataforma para apoyar a otras mujeres que enfrentan diagnósticos similares y promover la importancia de la detección temprana y el tratamiento del cáncer.

Su compromiso con diversas causas la colocaron como una figura altruista en Hollywood, admirada tanto por su talento artístico como por su dedicación a hacer una diferencia positiva en la vida de otros.