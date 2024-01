Ella es Christina Applegate, la actriz ovacionada en los Premios Emmy 2024

Christina Applegate, de “Matrimonio con hijos”, protagonizó un inolvidable momento en los Premios Emmy 2024 tras recibir una ovación de pie.

La actriz de 52 años se conmovió hasta las lágrimas al aparecer en el escenario del evento y recibir la ovación de los asistentes que la ven como un ejemplo de superación, tras haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad a la que le ha tenido que hacer frente. Además, en 2008, Christina tuvo cáncer de mama que logró superar cuando se sometió a una doble mastectomia, años más tarde en 2017 fue operada de nuevo y le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio.

Según los especialistas de la salud, la esclerosis es una enfermedad inflamatoria neurodegenerativa y crónica que afecta al sistema nervioso central; los síntomas pueden incluir fatiga problemas de visión, debilidad muscular, entre otros. Esta afecta más a las mujeres y suele comenzar entre los 20 y 40 años de edad. Actualmente no existe una cura aunque si tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y frenar su progesión, estos incluyen el uso de corticosteriorides durante los brotes, fármacos para disminuir su número, rehabilitación y hábitos de vida saludables.

La intérprete nominada a Mejor Actriz de Comedia por la serie “Muertos para mí", bromeó con el público que se puso de pie para aplaudirle y dijo, “No tenéis que aplaudir cada vez que pueda hacer algo”.

Christina Applegate apareció en el escenario caminando con la ayuda de un bastón del que ya no se separa y el auditorio se puso de pie para recibirla con una gran ovación. “Muchas gracias. Oh Díos mío, me estáis avergonzando con la discapacidad poniendonos ahi de pie pero vale”, dijo con su caracteristico humor y prosiguió con su discurso diciendo, “voy a llorar más de lo que he llorado. es un honor hacer papeles complejos divertidos como las mujeres nominadas estan oche”, mencionó antes de presentar a las nominadas a Mejor Actriz de reparto en serie de comedia, premio que se llevó Ayo Edibiri por su papel de Sydney Adamu en la serie The Bear.

“Nuestra primera presentadora hizo su debut en televisión con un año. Piensen en eso. Mientras yo crecí viendo la televisión, ella creció haciendo televisión”, dijo el cómico y presentador de la ceremonia, Anthony Anderson. “Es ganadora de un Emmy y nominada de nuevo esta noche, es mi honor presentarles a Christina Applegate”.

La actriz habia permanecido fuera de los focos y había dicho que no volvería a trabajar delante de las cámaras, por lo que su reaparición causó gran sorpresa.