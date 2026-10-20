Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¿Quién fue Sahara Ray? La modelo vinculada a Justin Bieber que murió a los 34 años

Sahara Ray, modelo australiana y diseñadora de trajes de baño vinculada en el pasado a Justin Bieber, murió a los 34 años. Esto sabemos de su vida y trayectoria.

Octubre 20, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Sahara Ray

Sahara Ray alcanzó mayor notoriedad internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber.

Getty Images

La modelo australiana Sahara Ray murió a los 34 años, según confirmó su familia al medio estadounidense TMZ. La noticia se dio a conocer el lunes 19 de octubre y ha generado interés tanto por su trayectoria en la industria de la moda como por su vínculo mediático con Justin Bieber, con quien fue fotografiada durante unas vacaciones en Hawái en 2016.

La familia de Ray confirmó su fallecimiento con un breve mensaje en el que señaló que murió en un hospital, acompañada por sus seres queridos. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte.

¿Quién era Sahara Ray?

Sahara Ray era una modelo y diseñadora australiana que construyó su carrera entre la moda, el diseño de trajes de baño y las redes sociales. Hija del surfista australiano Tony Ray, pasó parte de su infancia entre Australia, California y Hawái, lugares vinculados a la trayectoria deportiva de su padre.

Aunque creció cerca del mundo del surf, Ray desarrolló su propio camino profesional en la moda. En 2014 lanzó Sahara Ray Swim, una marca de trajes de baño que contribuyó a consolidar su perfil como emprendedora y creadora de contenido.

Su presencia en redes sociales también formó parte de su proyección pública, donde compartía aspectos de su trabajo, sus viajes y su vida personal.

Su vínculo con Justin Bieber

El nombre de Sahara Ray alcanzó mayor notoriedad internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes dieron pie a especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Sin embargo, es importante distinguir entre la atención mediática que generaron aquellas fotografías y una relación confirmada públicamente por los protagonistas. Ray también fue relacionada sentimentalmente en la prensa con el cantante australiano Cody Simpson.

Aunque estas historias despertaron curiosidad, su trayectoria no se limitó a sus vínculos con figuras conocidas: también desarrolló una marca propia y mantuvo una carrera ligada al modelaje.

Sahara Ray habló sobre su salud en 2024

En 2024, Ray compartió públicamente que padecía el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que puede afectar los nervios periféricos. De acuerdo con los reportes de la época, la enfermedad le provocó una parálisis parcial y dificultades para caminar después de un grave accidente automovilístico.

Por ahora, no se ha confirmado si esta condición tuvo alguna relación con su fallecimiento. Por ello, no es posible establecer una conexión entre sus antecedentes médicos y la causa de su muerte.

Se había convertido en madre en 2026

Uno de los aspectos más recientes de su vida fue el nacimiento de su hija, Snow, en enero de 2026. Meses después, en julio, Ray compartió en Instagram una publicación dedicada a la pequeña, a quien describió con palabras que reflejaban el profundo cariño que sentía por ella.

La noticia de su muerte llega pocos meses después de ese nuevo capítulo personal. Mientras se conocen más detalles confirmados, su familia ha comunicado la pérdida y el cariño que la rodeaba.

Sahara Ray deja una trayectoria que abarcó el modelaje, el emprendimiento y la creación de contenido, además de una historia personal que en los últimos años estuvo marcada por importantes cambios de salud y por su reciente maternidad.

Sahara Ray
Marjorie Daphnis
Relacionadas
¡Se equivocaron de gemelo! Dylan Sprouse revela qué felicitan a Cole tras el nacimiento de su hija
Entretenimiento
¡Se equivocaron de gemelo! Dylan Sprouse revela qué felicitan a Cole tras el nacimiento de su hija
Octubre 20, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Brett Goldstein? El actor que estaría conquistando a Jennifer Lopez
Entretenimiento
¿Quién es Brett Goldstein? El actor que estaría conquistando a Jennifer Lopez
Octubre 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sydney Sweeney
Entretenimiento
Sydney Sweeney conquista Nueva York con un minivestido negro durante una cita con Scooter Braun
Octubre 19, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Selena Gómez
Entretenimiento
Selena Gomez revela qué hay detrás del cambio en su voz y comparte una decisión personal
Octubre 19, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009
Entretenimiento
La historia detrás de la incómoda foto de Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie en los Oscar 2009
En 2009, Jennifer Aniston subió al escenario junto a Jack Black mientras su exesposo, Brad Pitt, y Angelina Jolie estaban en primera fila, después de una de las historias más mediáticas y polémicas de todos los tiempos.
Octubre 17, 2026
 · 
Tania Franco
Ben Affleck reflexiona sobre el duelo que vivió tras la muerte de sus padres Timothy y Chris Anne Affleck
Entretenimiento
Ben Affleck alza la voz por Tom Cruise y cuestiona las críticas contra ‘Digger’
Ben Affleck salió en defensa de Tom Cruise y del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ante las burlas que ha provocado el desempeño comercial de Digger.
Octubre 19, 2026
 · 
Melisa Velázquez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez