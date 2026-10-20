¿Quién fue Sahara Ray? La modelo vinculada a Justin Bieber que murió a los 34 años

La modelo australiana Sahara Ray murió a los 34 años, según confirmó su familia al medio estadounidense TMZ. La noticia se dio a conocer el lunes 19 de octubre y ha generado interés tanto por su trayectoria en la industria de la moda como por su vínculo mediático con Justin Bieber, con quien fue fotografiada durante unas vacaciones en Hawái en 2016.

La familia de Ray confirmó su fallecimiento con un breve mensaje en el que señaló que murió en un hospital, acompañada por sus seres queridos. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte.

¿Quién era Sahara Ray?

Sahara Ray era una modelo y diseñadora australiana que construyó su carrera entre la moda, el diseño de trajes de baño y las redes sociales. Hija del surfista australiano Tony Ray, pasó parte de su infancia entre Australia, California y Hawái, lugares vinculados a la trayectoria deportiva de su padre.

Aunque creció cerca del mundo del surf, Ray desarrolló su propio camino profesional en la moda. En 2014 lanzó Sahara Ray Swim, una marca de trajes de baño que contribuyó a consolidar su perfil como emprendedora y creadora de contenido.

Su presencia en redes sociales también formó parte de su proyección pública, donde compartía aspectos de su trabajo, sus viajes y su vida personal.

Su vínculo con Justin Bieber

El nombre de Sahara Ray alcanzó mayor notoriedad internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. Las imágenes dieron pie a especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Sin embargo, es importante distinguir entre la atención mediática que generaron aquellas fotografías y una relación confirmada públicamente por los protagonistas. Ray también fue relacionada sentimentalmente en la prensa con el cantante australiano Cody Simpson.

Aunque estas historias despertaron curiosidad, su trayectoria no se limitó a sus vínculos con figuras conocidas: también desarrolló una marca propia y mantuvo una carrera ligada al modelaje.

Sahara Ray habló sobre su salud en 2024

En 2024, Ray compartió públicamente que padecía el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que puede afectar los nervios periféricos. De acuerdo con los reportes de la época, la enfermedad le provocó una parálisis parcial y dificultades para caminar después de un grave accidente automovilístico.

Por ahora, no se ha confirmado si esta condición tuvo alguna relación con su fallecimiento. Por ello, no es posible establecer una conexión entre sus antecedentes médicos y la causa de su muerte.

Se había convertido en madre en 2026

Uno de los aspectos más recientes de su vida fue el nacimiento de su hija, Snow, en enero de 2026. Meses después, en julio, Ray compartió en Instagram una publicación dedicada a la pequeña, a quien describió con palabras que reflejaban el profundo cariño que sentía por ella.

La noticia de su muerte llega pocos meses después de ese nuevo capítulo personal. Mientras se conocen más detalles confirmados, su familia ha comunicado la pérdida y el cariño que la rodeaba.

Sahara Ray deja una trayectoria que abarcó el modelaje, el emprendimiento y la creación de contenido, además de una historia personal que en los últimos años estuvo marcada por importantes cambios de salud y por su reciente maternidad.