Kate Middleton protagoniza una elegante reverencia al sultán de Omán durante su visita de Estado

Kate Middleton volvió a acaparar las miradas durante un acto oficial de la familia real británica. Este martes 20 de octubre, la princesa de Gales participó en la ceremonia de bienvenida al sultán Haitham bin Tarik de Omán, quien inició una visita de Estado de tres días al Reino Unido por invitación del rey Carlos III.

La recepción tuvo lugar en Windsor y reunió al monarca británico, la reina Camilla, el príncipe William y Kate Middleton. Entre los momentos destacados de la ceremonia estuvo la reverencia de la princesa de Gales ante el sultán, un gesto protocolario que acompañó el saludo oficial al invitado.

La reverencia de Kate Middleton durante la recepción oficial

Durante la bienvenida, Kate realizó una reverencia ante el sultán Haitham bin Tarik, en el marco de las formalidades que acompañan una visita de Estado. La ceremonia incluyó honores militares y, posteriormente, un recorrido en carruajes por Windsor rumbo al castillo, donde continuaron los actos oficiales.

Kate Middleton hace reverencia al sultán de Omán. Getty Images

La presencia de la princesa de Gales formó parte del recibimiento encabezado por la familia real británica, en una visita que busca destacar los vínculos históricos y diplomáticos entre el Reino Unido y Omán.

El conjunto verde de Kate Middleton

Para la ocasión, Kate eligió un abrigo verde oscuro diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, acompañado por un sombrero a juego de Juliette Botterill. La elección mantuvo la línea elegante y sobria que suele caracterizar sus apariciones en actos oficiales.

El color también llamó la atención por su presencia en la bandera de Omán. Algunos medios especializados en realeza interpretaron el atuendo como un posible gesto de consideración hacia el país invitado; no obstante, no se ha confirmado oficialmente que esa fuera la intención detrás de la elección.

La combinación de abrigo estructurado y sombrero coordinado fue apropiada para una ceremonia de carácter formal, en la que cada detalle de la presentación de los miembros de la familia real adquiere relevancia.

Se trata de la primera visita de Estado de un sultán omaní al Reino Unido desde 1982. Getty Images

Una visita de Estado con significado histórico

La visita del sultán Haitham bin Tarik se desarrolla del 20 al 22 de octubre de 2026 y es la primera visita de Estado de un sultán omaní al Reino Unido desde 1982. Debido a las obras en el Palacio de Buckingham, los reyes reciben al mandatario en el castillo de Windsor.

Además de los actos ceremoniales, la agenda contempla encuentros oficiales y conversaciones sobre la relación bilateral. La visita pone de relieve la importancia de los lazos entre ambos países, tanto en el ámbito diplomático como en el de la cooperación estratégica.

Durante el evento, las miradas de complicidad entre los príncipes de Gales fueron evidentes. Getty Images

Para Kate Middleton, la ceremonia también fue una nueva oportunidad de acompañar a los reyes en una recepción internacional de alto nivel, en la que el protocolo y la diplomacia compartieron protagonismo con la atención habitual que despierta su estilo.