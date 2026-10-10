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La diplomacia del estilo: El guiño tradicional de Kate Middleton en su visita a Belfast

Acompañada por el príncipe William en su reciente viaje de trabajo a Irlanda del Norte, la princesa de Gales demostró cómo la moda se convierte en un lenguaje institucional a través de una icónica falda de tartán firmada por Emilia Wickstead.

Octubre 09, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Kate y William en Belfast

Los príncipes de Gales visitaron Belfast para una noble labor social.

Getty Images

En cada aparición pública, la princesa de Gales reafirma que la moda real es mucho más que una elección estética: es un lenguaje sutil de diplomacia, compromiso institucional y respeto hacia la historia de las naciones que integran el Reino Unido. Durante su más reciente viaje oficial a Belfast junto al príncipe William, la futura reina consorte dio una lección de diplomacia sartorial al elegir un estilismo de inspiración tradicional que fusionó elegancia, sobriedad y significado.

Un vestuario con mensaje e identidad

El foco de la propuesta visual de Kate fue la falda Kensie, firmada por una de sus diseñadoras de cabecera, Emilia Wickstead. Confeccionada en mezcla de lana Shetland, de corte midi y silueta en ‘A’, la pieza destaca por un estampado de tartán en tonos verde militar que rinde homenaje a la herencia textil escocesa y británica.

Con un valor de 1,935 euros en la web de la firma, la elección refleja la narrativa de “lujo silencioso” que define el guardarropa de la princesa: prendas de inversión, impecable confección y líneas atemporales diseñadas para perdurar en el tiempo.

Para mantener el equilibrio en una cita de carácter institucional, la princesa acompañó la falda con un abrigo recto largo en color negro, una blusa blanca de cuello elevado con sutiles volantes en el pecho, un cinturón de piel con acentos dorados para enmarcar la figura y clásicos salones negros de tacón estilizado.

Elegancia al servicio de una causa social

Más allá del impacto de su imagen pública, la presencia de los príncipes de Gales en Irlanda del Norte tuvo como eje central el compromiso con causas de profundo impacto comunitario. La pareja acudió a The Commons —una antigua iglesia reconvertida en centro comunitario— para supervisar los avances locales de Homewards, la ambiciosa iniciativa impulsada por el príncipe William desde 2023 para erradicar la falta de vivienda.

Durante la jornada, conocieron los resultados del programa NEON, centrado en brindar oportunidades de capacitación y empleo a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Desde su implementación en la región en 2025, el proyecto ha logrado vincular a 21 jóvenes con siete empresas locales.

Con esta aparición, Kate Middleton vuelve a demostrar que la imagen de la corona británica se construye desde el equilibrio perfecto entre cercanía social y elegancia institucional, donde cada detalle del vestuario acompaña y dignifica la agenda oficial.

Kate Middleton Príncipe William
Marjorie Daphnis
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