La reina Máxima de Holanda volvió a demostrar que las joyas históricas pueden convertirse en protagonistas de un look. Durante la grabación de la Gala Musical Navideña 2026, la soberana lució un broche de diamantes con forma de libélula, una pieza vinculada a los antepasados de la dinastía Orange-Nassau.

La aparición tuvo lugar el 25 de noviembre, en una cita que marca el comienzo de las celebraciones navideñas de la Familia Real neerlandesa. Máxima combinó la joya con unos pendientes de diamantes en forma de flor, creando un conjunto de inspiración clásica y gran luminosidad.

El broche de libélula de Máxima de Holanda

La pieza que eligió la reina está elaborada en platino y diamantes y pertenece a los antepasados del rey Guillermo Alejandro. Se trata de un broche que Máxima ya ha lucido en otras ocasiones, entre ellas durante la visita de Estado de los reyes Felipe y Letizia a Países Bajos en 2024.

Su diseño en forma de libélula aporta un toque delicado y distintivo, mientras que el brillo de los diamantes convierte la joya en un punto focal del estilismo.

Aunque la Familia Real neerlandesa cuenta con una extensa colección de alhajas, suele recuperar piezas de valor histórico para acompañar sus compromisos oficiales, una forma de dar continuidad al legado de la casa Orange-Nassau.

La joya está elaborada en platino y diamantes. Getty Images

Los pendientes de diamantes que completaron su look

Para acompañar el broche, la reina llevó unos pendientes de diamantes con diseño floral. Cada pieza está compuesta por una piedra central de gran tamaño, rodeada por doce diamantes más pequeños, de los que cuelga una lágrima brillante.

La combinación de ambas joyas aportó equilibrio al conjunto: el broche de libélula añadió un elemento distintivo sobre el hombro, mientras que los pendientes iluminaron el rostro de la soberana, quien lució un conjunto de pantalón y blusa en color burdeos.

Máxima inaugura la temporada navideña con una gala musical

La grabación de la Gala Musical Navideña es una de las citas que anticipan las celebraciones de fin de año en Países Bajos. En esta ocasión, Máxima compartió momentos de cercanía con los niños asistentes y mostró su faceta más espontánea durante el encuentro.

La reina Máxima lució un estilo monocromático. Getty Images

La reina, conocida por su gusto por las piezas llamativas y los accesorios con historia, volvió a apostar por una joya de la dinastía Orange para dar inicio a la temporada festiva.

Con el broche de libélula como protagonista, Máxima recordó que en el joyero real algunas piezas trascienden las tendencias: su valor está tanto en los materiales preciosos como en la historia que llevan consigo.

