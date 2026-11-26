¡Fátima Bosch y Alejandro Canahuati un amor más allá del espectáculo! La despedida de Fátima Bosch como Miss Universo también marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida sentimental. Después de varias semanas de especulaciones, la reina de belleza mexicana decidió hacer público su noviazgo con Alejandro Canahuati Farah, un empresario hondureño con quien había procurado mantener una relación discreta.

Durante los últimos meses de su reinado, algunas apariciones públicas despertaron el interés por su historia de amor. Sin embargo, fue hasta después de entregar la corona en Puerto Rico cuando la tabasqueña decidió compartir algunas de las imágenes más personales de su relación.

Desde sus encuentros en Honduras y México hasta las románticas dedicatorias con las que hicieron público su noviazgo, reconstruimos los momentos conocidos de esta historia de amor.

¿Cómo se conocieron Fátima Bosch y Alejandro Canahuati?

Los primeros antecedentes de su cercanía se remontan a septiembre de 2026, cuando Fátima Bosch viajó a San Pedro Sula, Honduras, como invitada especial de las actividades de Miss Universo de aquel país.

Durante su estancia, la mexicana habría coincidido con Alejandro Canahuati y su círculo social. Aunque ninguno de los dos ha revelado las circunstancias exactas de su primer encuentro, aquel viaje se ha señalado como uno de los posibles puntos de partida de su relación.

En ese momento, Fátima se encontraba en la recta final de su reinado y continuaba cumpliendo con los compromisos internacionales derivados de su título.

Fátima Bosch y Alejandro Canahuati la historia de amor

Su romántico encuentro en Mérida, Yucatán

Fue el 31 de octubre de 2026 cuando comenzaron a circular las primeras imágenes que despertaron las sospechas de un romance entre la mexicana y el empresario hondureño.

Durante una estancia en Mérida, Yucatán, ambos fueron captados caminando tomados de la mano, mientras Alejandro llevaba un ramo de flores. También trascendieron imágenes de los dos compartiendo una convivencia en un restaurante.

Poco después, volvieron a ser vistos juntos en el aeropuerto de la Ciudad de México, aunque Fátima evitó pronunciarse públicamente sobre su vida sentimental.

Con el paso de las semanas, aquellas apariciones adquirieron un nuevo significado, especialmente cuando el empresario comenzó a formar parte de algunos de los momentos más importantes de la despedida de la mexicana como reina de belleza.

Instagram: Fátima Bosch.

Alejandro Canahuati acompañó a Fátima Bosch en su despedida de Miss Universo

Puerto Rico fue el escenario de uno de los momentos más emotivos de la relación.

El empresario estuvo presente en el Fatima’s Farewell Tea Party, una celebración organizada el 23 de noviembre con motivo del cierre de su reinado.

Rodeada de familiares y personas cercanas, Fátima escuchó unas palabras de Alejandro, quien destacó la admiración que sentía por su fe, su determinación y su compromiso con ayudar a los demás.

Su presencia en una ocasión tan significativa se convirtió en uno de los capítulos más reveladores de su relación, apenas un día antes de que la mexicana entregara la corona de Miss Universo.

Fátima Bosch y Alejandro Canahuati confirmaron su noviazgo en noviembre

Después de concluir su reinado, Fátima Bosch eligió sus historias de Instagram para compartir por primera vez dos fotografías junto al empresario.

En una de ellas, la tabasqueña aparece abrazada a Alejandro mientras todavía luce su corona. La imagen estuvo acompañada de una breve frase en inglés: “Him. That’s the caption”.

En una segunda fotografía, tomada dentro de un automóvil, Fátima dejó ver una faceta más íntima de su relación y agradeció a Alejandro su paciencia, sus atenciones y el cariño con el que la acompañó durante aquella etapa.

La publicación puso fin a las especulaciones que habían rodeado a la pareja desde octubre y marcó la primera ocasión en la que la mexicana habló de su romance a través de sus propias redes sociales.

Fátima Bosch confirma su relación con Alejandro Canahuati Instagram/@fatimaboschfdz

El romántico mensaje que Alejandro Canahuati le dedicó a Fátima Bosch

Este 26 de noviembre, Alejandro correspondió a las muestras de cariño de su novia con una dedicatoria en la que reconoció sus logros durante su etapa como Miss Universo.

“Orgulloso de lo que has logrado, feliz de haber podido acompañarte en estos últimos meses y ver los sueños que inspiraste”, escribió el empresario, acompañado de un corazón blanco.

La publicación incluía una fotografía de Fátima luciendo un vestido blanco. Aunque Alejandro mantiene su cuenta de Instagram privada, la mexicana decidió compartir el mensaje con sus seguidores.

La dedicatoria también permitió conocer un detalle de su historia de amor: Alejandro estuvo presente durante los últimos meses del reinado de Fátima, mucho antes de que ambos decidieran hacer pública su relación.

Fátima Bosch regresa a México de la mano de su novio

Tras despedirse de Puerto Rico, la ex Miss Universo regresó a México acompañada de Alejandro Canahuati.

A su llegada al aeropuerto, ambos fueron captados caminando de la mano frente a las cámaras y los reporteros que esperaban a la reina de belleza.

Aunque Fátima reconoció estar enamorada, dejó claro que desea conservar cierta privacidad en esta nueva etapa de su vida.

La mexicana ha preferido reservarse los detalles sobre el inicio de su noviazgo y limitar las declaraciones acerca de su pareja, incluso después de haber compartido públicamente sus primeras fotografías juntos.

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah, el novio de Fátima Bosch?

Originario de San Pedro Sula, Alejandro Canahuati Farah pertenece a una familia empresarial hondureña con trayectoria en la industria textil.

Su carrera profesional está vinculada con Industrias Pacer, compañía dedicada al sector de la confección y comercialización de prendas de vestir, en la que ha ocupado el cargo de subgerente general.

Es hijo de Mario Canahuati, empresario que también ha desarrollado una trayectoria en la vida pública de Honduras y que se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2011.

A diferencia de Fátima, cuya carrera la ha situado constantemente frente a las cámaras, Alejandro ha mantenido un perfil discreto en redes sociales.

Ahora, con su reinado concluido y nuevos proyectos profesionales por delante, Fátima Bosch comienza una etapa en la que su historia con Alejandro Canahuati también encuentra su propio espacio, lejos de las obligaciones de la corona y bajo sus propios términos.