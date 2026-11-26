También conocido como Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving en una de las celebraciones más especiales de Estados Unidos; sin embargo, algunas ciudades de México también celebran este día por su cercanía con la frontera, o por su deseo de gratitud y compartir momentos especiales junto a su familia y amigos.

En este contexto, si buscas compartir un mensaje cargado de gratitud y amor, te compartimos algunas frases para celebrar Thanksgiving 2026, con las que podrás compartir un momento de felicidad y celebración.

¿Cuándo y cómo se celebra Thanksgiving 2026?

Cada año, el cuarto jueves de noviembre, miles de familias se reúnen alrededor de la mesa para compartir una cena, recordar los buenos momentos y, sobre todo, agradecer por las personas, experiencias y oportunidades que forman parte de sus vidas.

Así, este jueves 26 de noviembre, el Día de Acción de Gracias se convierte en una oportunidad para hacer una pausa en medio de la rutina, valorar lo que tenemos y expresar cariño a quienes nos acompañan.

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Frases para celebrar Thanksgiving 2026

El espíritu de Thanksgiving permanece ligado a la gratitud, la generosidad y la unión, y estas frases te ayudan a transmitir tus mejores deseos y celebrar esta fecha con gratitud en tu corazón.

Frases bonitas de Thanksgiving para agradecer

“Que nunca nos falten motivos para agradecer ni personas con quienes compartir nuestras alegrías”.

“Hoy agradezco por lo que tengo, por lo que aprendí y por todo lo bueno que está por llegar”.

“Que este Thanksgiving nos recuerde que las mayores riquezas de la vida no se compran”.

“Gracias por cada oportunidad, cada aprendizaje y cada persona que hace más bonito mi camino”.

“Agradecer es reconocer que incluso los días difíciles nos dejan algo valioso”.



Frases de Thanksgiving para compartir con la familia

“El mejor regalo de Thanksgiving es tener una familia con quien compartir la mesa”.

“Los mejores recuerdos se construyen en familia y se guardan para siempre en el corazón”.

“Que la gratitud ilumine tu corazón y la felicidad llene tu hogar. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!”

“Hoy celebramos las bendiciones de la vida, los buenos momentos y la fortuna de tener personas especiales a nuestro lado”.

“Thanksgiving es más bonito cuando podemos abrazar a quienes hacen de nuestra vida un hogar”.

“Hoy es un buen momento para valorar lo que tenemos y abrazar a quienes hacen nuestra vida especial. ¡Happy Thanksgiving!”

Frases de Thanksgiving para compartir con la familia Burke/Triolo Productions/Getty Images

Frases de Thanksgiving para compartir con amigos y seres queridos

“La vida es mejor cuando tenemos personas con quienes compartir nuestras alegrías y superar los días difíciles”.

“Hoy quiero agradecerte por tu amistad, tu cariño y por estar presente incluso cuando más lo necesito”.

“La verdadera abundancia está en las personas que nos quieren de corazón”.

“Tener amigos que se convierten en familia es uno de los motivos más grandes para agradecer”.

“Hoy celebro la suerte de coincidir con personas tan especiales como tú”.

“Gracias por cada palabra de aliento, cada abrazo y cada momento compartido”.

Frases de Thanksgiving para agradecer a tu pareja

“Mi mayor motivo de gratitud es tenerte a mi lado y compartir contigo esta aventura llamada vida”.

“Hoy agradezco por tu amor, tus abrazos y por hacer de cada momento un recuerdo inolvidable”.

“Si pudiera pedir un deseo para este Thanksgiving, sería seguir celebrando muchos años a tu lado”.

“Hoy y siempre, mi corazón tiene un motivo especial para agradecer: tú”.

“Gracias por hacer que incluso los días ordinarios se sientan extraordinarios”.

“No necesito una mesa llena de regalos cuando tengo la fortuna de compartir mi vida contigo”.

Frases de Thanksgiving para compartir con tu pareja Getty Images

Frases cortas de Thanksgiving para tus estados de Instagram y WhatsApp

“Gratitud en el corazón y amor alrededor de la mesa”.

“Más amor, más abrazos y más motivos para agradecer”.

“Agradecida por lo que soy y por quienes me acompañan”.

“Juntos es siempre mejor. ¡Happy Thanksgiving!”

“Bendecida por los pequeños grandes momentos”.

“Un corazón agradecido es un corazón feliz”.

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