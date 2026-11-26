Viajar hacia un destino frío implica preparar algo más que la maleta. Después de varias horas en el avión, es común sentir la piel tirante, los labios secos o el rostro con una apariencia apagada.

El ambiente de la cabina tiene una humedad considerablemente menor que la de muchos espacios interiores. Un estudio publicado en Skin Research and Technology observó una disminución rápida de la hidratación superficial de la piel durante vuelos de larga distancia, con cambios especialmente notorios en las mejillas.

La buena noticia es que no necesitas llevar una rutina de belleza completa en el equipaje de mano. Con unos cuantos productos y algunos hábitos prácticos, puedes ayudar a mantener la piel confortable durante el trayecto.

Antes de abordar: prepara tu piel

La rutina comienza antes de subir al avión. Lo ideal es llegar con la barrera cutánea en buenas condiciones y evitar tratamientos que puedan irritarla.

- Limpia tu rostro con un producto suave, sin sensación de tirantez.

- Aplica un sérum hidratante con ingredientes como glicerina o ácido hialurónico, si tu piel los tolera.

- Sella la hidratación con una crema que ayude a mantener la barrera cutánea.

- Utiliza protector solar si viajarás durante el día y estarás expuesta a la luz, especialmente junto a una ventana.

Si tienes planeado un vuelo largo, evita experimentar con exfoliantes intensos, o productos nuevos justo antes de viajar.

Rutina exprés de skincare durante el vuelo

No es necesario limpiar tu rostro constantemente ni aplicar muchas capas de productos. La idea es mantener la piel hidratada y evitar que pierda confort.

1. Aplica una crema hidratante

Si tu piel comienza a sentirse tirante, puedes reaplicar una pequeña cantidad de tu crema habitual con las manos limpias. Busca una fórmula que te resulte cómoda y que ayude a reforzar la barrera cutánea.

Ingredientes como ceramidas, glicerina y escualano pueden ser útiles en productos hidratantes.

2. Lleva bálsamo labial y crema de manos

Los labios y las manos suelen resentir la sequedad del ambiente. Guarda en un lugar accesible un bálsamo labial y una crema de manos para reaplicarlos cuando lo necesites.

También puedes llevar una crema corporal pequeña si tienes zonas que suelen resecarse, como codos o piernas.

Es importante hidratar la piel durante los vuelos. LENblR/Getty Images/iStockphoto

3. ¿Sirve una bruma facial?

Una bruma puede refrescar temporalmente, pero no sustituye a una crema hidratante. Si la utilizas, elige una fórmula que ya conozcas y que no irrite tu piel.

Evita depender únicamente de rociar agua sobre el rostro: cuando se evapora, puede dejar una sensación de mayor sequedad si no se acompaña de hidratación.

4. Evita tocarte constantemente la cara

Mantén las manos limpias y evita manipular la piel durante el trayecto. Si llevas maquillaje, no es indispensable retirarlo en pleno vuelo si te resulta complicado; lo importante es limpiar el rostro correctamente al llegar y antes de dormir.

Cómo mantenerte hidratada durante el viaje

Aunque la baja humedad puede resecar la piel y las mucosas, no significa que un vuelo comercial provoque necesariamente una deshidratación importante del organismo. La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido señala que la pérdida adicional de líquidos durante un vuelo de ocho horas es relativamente pequeña.

Aun así, beber agua con regularidad puede ayudarte a sentirte mejor durante el viaje.

- Toma agua a lo largo del vuelo, sin necesidad de beber grandes cantidades de golpe.

- Limita el consumo excesivo de alcohol y cafeína si notas que afectan tu descanso o bienestar.

- Si tienes sed, pide agua a la tripulación o lleva una botella vacía para llenarla después de pasar seguridad, según las reglas del aeropuerto.

- Muévete y estira las piernas cuando sea seguro hacerlo, especialmente en trayectos prolongados.

Beber agua con regularidad puede ayudarte a sentirte mejor durante el viaje. DaniloAndjus/Getty Images

Al llegar a un destino frío: protege tu piel del cambio de clima

El aire frío y el viento pueden aumentar la sensación de resequedad, especialmente si la piel ya llega sensible después del vuelo. La calefacción de interiores también puede contribuir a un ambiente seco.

Al aterrizar, procura:

- Limpiar el rostro con suavidad, sin usar agua demasiado caliente.

- Aplicar una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel.

- Proteger labios y manos con productos emolientes.

- Usar protector solar durante el día, incluso en invierno.

- Evitar exfoliar o aplicar tratamientos intensos si la piel está irritada.

En vuelos largos, puedes aprovechar para colocarte unos parches para los ojos y llegar a tu destino con una mirada fresca y descansada. Getty Images

Una rutina sencilla y constante suele ser más útil que llevar demasiados productos. Para llegar a tu destino con una piel confortable, apuesta por la hidratación, la protección y los hábitos que ya sabes que funcionan para ti.