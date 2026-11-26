Un labial rojo puede ser el único accesorio que necesite un look de fiesta. Para una cena navideña, un rojo cereza satinado le da un giro a un vestido negro. Para brindar en Año Nuevo, un borgoña brillante puede llevarse con la piel fresca y apenas un toque de máscara de pestañas. Del escarlata al rojo vino, cada tonalidad crea un efecto distinto. Elegirla según el subtono de la piel ayuda a encontrar el rojo que mejor acompaña tus facciones.

Labial rojo para rubias: escarlata o rojo tomate

Con pelo rubio miel o dorado, un rojo tomate retoma la calidez del pelo y le da protagonismo a los labios. Si el rubio es cenizo o platinado, prueba un escarlata de base azulada para conseguir un contraste más marcado. El acabado satinado deja que el color se vea intenso con un brillo discreto.

¿Qué labial rojo te favorece según tu tono de piel? El rojo de las rubias Pexels

Labial rojo para piel morena clara y ojos oscuros: rojo ladrillo

Un rojo ladrillo, con un toque marrón, acompaña los matices dorados de la piel morena clara y combina con la profundidad de los ojos cafés. Si buscas un resultado más intenso, prueba un rojo granate y deja los párpados con una sombra café suave.

Labial rojo para piel morena clara y ojos oscuros: rojo ladrillo Pexels

Labial rojo para piel morena y ojos claros: rojo terracota o carmín

El rojo terracota aporta calidez y hace contraste con unos ojos azules o grises. Para ojos verdes o avellana, un carmín con un toque frambuesa puede hacer que los matices verdes del iris se perciban más. Una capa fina, aplicada a toques, suaviza el efecto si quieres llevarlo de día.

Labial rojo para piel morena y ojos claros: rojo terracota o carmín Pexels

Labial rojo para piel blanca y ojos de color: rojo cereza

Si la piel clara tiene un subtono frío, el rojo cereza de base azulada es una opción para definir los labios y acompañar unos ojos azules, verdes o grises. En una piel clara con matices durazno, un rojo coral aporta calidez. El brillo hace que el labial sea el centro del maquillaje con apenas un toque de máscara de pestañas.

Labial rojo para piel blanca y ojos de color: rojo cereza Pexels

Labial rojo para piel negra de tono profundo: borgoña o rojo frambuesa

Un borgoña satinado da profundidad a los labios y permite jugar con otros rojos en el look. Si buscas que el color destaque más, prueba un rojo frambuesa intenso. Los matices rosados y los rojos con fondo marrón ofrecen dos maneras de llevar el color en pieles profundas.

Labial rojo para piel negra de tono profundo: borgoña o rojo frambuesa Pexels

Labial rojo para pelirrojas: rojo teja o rojo vino

El rojo teja retoma los reflejos anaranjados del pelo cobrizo y crea un maquillaje en la misma gama. Si el pelo tira a caoba, un rojo vino aporta contraste. Para un efecto más suave, aplica el color en el centro de los labios y difumínalo hacia los bordes.

Labial rojo para pelirrojas: rojo teja o rojo vino Pexels

Antes de elegir, compara dos tonos a la luz natural. Fíjate en cómo se ven junto a tus mejillas y en qué rasgo quieres destacar. Un rojo cercano a los matices de tu piel o de tu pelo se integra con facilidad. Uno que contraste hará que los labios sean lo primero que se note.

Entre las cenas, las posadas y los brindis de fin de año, el labial rojo resuelve el maquillaje en pocos minutos. Un rojo ladrillo difuminado funciona para una comida de día, mientras que un cereza bien definido o un borgoña satinado pueden llevar todo el peso de un look de noche. Con un poco de rubor y las pestañas definidas basta para dejar que el color haga el resto.

