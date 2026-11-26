Si tu primer plan en Nueva York era ver pasar los globos gigantes de Macy’s, toca moverlo de día. La edición número 100 del desfile de Acción de Gracias, prevista para el jueves 26 de noviembre, se reprogramó para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m., hora de Nueva York. Macy’s confirmó el cambio tras consultar con las autoridades de la ciudad, ante el pronóstico de una tormenta con lluvia intensa y rachas de viento.

El aplazamiento llega justo al arranque de la temporada navideña. Si vas a pasar esos días en la ciudad, puedes reservar las caminatas y las pistas de hielo para cuando mejore el tiempo y aprovechar los días de lluvia para ver un espectáculo en Radio City o recorrer un Nueva York en miniatura bajo el cristal de un invernadero.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 07: People watch as workers install the Rockefeller Center Christmas Tree on November 07, 2026 in New York City. (Photo by Craig T Fruchtman/Getty Images) Craig T Fruchtman/Getty Images

¿Qué atracciones de Nueva York pueden cerrar por el clima?

Al 25 de noviembre, el cambio confirmado en esta guía es el del desfile de Macy’s. La pista de Bryant Park, Vessel y la terraza de Edge tienen políticas que permiten cierres temporales por mal tiempo. Revisa el aviso de cada recinto el día de tu visita, especialmente si ya compraste boletos.

5 cosas que hacer en Nueva York durante la temporada navideña

1. Ver el árbol del Rockefeller Center

El árbol ya llegó a Rockefeller Center, pero el encendido de 2026 será el miércoles 2 de diciembre. La transmisión de la ceremonia está programada de 7:00 a 10:00 p. m., hora local. Si tu viaje coincide con el fin de semana de Acción de Gracias y quieres verlo iluminado, guarda la visita para después del encendido.

5 cosas que hacer en Nueva York durante la temporada navideña Craig T Fruchtman/Getty Images

2. Recorrer el mercado navideño de Bryant Park

El Winter Village reúne puestos de regalos y comida en pequeños quioscos que rodean la pista de hielo. El mercado estará abierto hasta el 3 de enero de 2027, mientras que la pista tiene temporada programada hasta el 28 de febrero. El acceso al hielo es gratuito con reservación y la renta de patines tiene costo.

3. Ver a las Rockettes en Radio City Music Hall

El Christmas Spectacular es un plan bajo techo a unos pasos de Rockefeller Center. Las Rockettes presentan su espectáculo navideño hasta el 4 de enero de 2027. La edición de este año suma un número de tap al programa, un detalle para quienes ya han visto la producción en otras temporadas.

4. Ir a El cascanueces en Lincoln Center

El New York City Ballet presenta George Balanchine’s The Nutcracker del 27 de noviembre al 3 de enero de 2027 en el David H. Koch Theater. La música de Chaikovski, la escena de los copos de nieve y un árbol de Navidad que alcanza unos 12 metros en el escenario hacen de esta función uno de los planes más clásicos de diciembre.

5. Descubrir el Holiday Train Show en el Bronx

En el New York Botanical Garden, los trenes en miniatura recorren maquetas de edificios y monumentos neoyorquinos elaboradas con materiales vegetales. La exposición se instala en el invernadero Enid A. Haupt Conservatory y se puede visitar hasta el 10 de enero de 2027. Vale la pena mirar de cerca las maquetas para descubrir cómo se recrean las fachadas con cortezas, hojas y otros materiales naturales.

Qué hacer en Nueva York en Navidad 2026: 5 planes y qué puede cerrar por el clima rarrarorro/Getty Images

Para disfrutar Nueva York en Navidad 2026, vale la pena dejar algo de espacio en el itinerario. Si llueve, una función de las Rockettes o una visita al Holiday Train Show pueden ocupar la tarde, además de toda la cartelera de Broadway. Cuando mejore el tiempo, quedan el mercado de Bryant Park y el árbol de Rockefeller Center, que se enciende el 2 de diciembre. Antes de salir, revisa los avisos de las pistas y los miradores al aire libre, cuyos horarios pueden cambiar por lluvia intensa o viento fuerte.