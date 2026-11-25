La Navidad es una época para llenar el hogar de magia, calidez y bonitas decoraciones, y entre los elementos imprescindibles de estas celebraciones está el árbol navideño, que además de adornarse con esferas y luces, puede incorporar objetos con un significado especial.

Uno de ellos es la canela, una especia que, de acuerdo con antiguas creencias populares, simboliza la abundancia, la prosperidad y las buenas energías. Por esta razón, colocar canela en el árbol de Navidad se ha convertido en un ritual para atraer la buena suerte y recibir con optimismo el año que está por comenzar.

¿Qué significa poner canela en el árbol de Navidad?

Más allá de su deliciosa fragancia y de su uso en la cocina, la canela ha sido considerada durante siglos, y en distintas culturas, como una especia que ayuda a atraer la riqueza, la buena fortuna, protección e incluso el amor, de ahí su uso en numerosos rituales.

Por otra parte, el árbol de Navidad representa la vida, la renovación, la unión familiar y los nuevos comienzos, y al combinar ambos elementos, es una forma de invitar la buena energía al hogar y recibir el nuevo año con esperanza.

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¿Cómo se debe poner la canela en el árbol de Navidad?

No existe una única forma de poner la canela en el árbol de Navidad, todo depende de cómo la quieras usar en tu decoración navideña, y te damos tres opciones diferentes para que la incorpores.

En polvo: una de las tradiciones más utilizadas, es soplar canela en polvo sobre la ramitas del árbol de Navidad, mientras visualizas cómo se cumplen tus deseos en 2027, su característico aroma te va a fascinar.

¿Qué significa poner canela en el árbol de Navidad? Getty Images

En saquitos rojos: una de las opciones favoritas, es cortar en pequeños trozos las ramas de canela, colocarlas en saquitos de color rojo, e incorporarlos al árbol de Navidad como elementos decorativos.

Ramitas con listón: esta tal vez sea la opción más popular, pues consiste en simplemente atar lagunas ramas de canela con un lintó de color rojo, y colocarlas en las ramas del árbol navideño, algunas personas optan por ponerlas de tal forma que no se vean.

Ya sea que busques atraer abundancia económica, encontrar nuevas oportunidades o disfrutar de un año lleno de tranquilidad, esta tradición puede formar parte de tus celebraciones navideñas.

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