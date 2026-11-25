La reina Mette-Marit de Noruega no comparecerá ante la comisión parlamentaria que investiga las relaciones de Jeffrey Epstein con personas vinculadas a las élites noruegas. La decisión se dio a conocer el 25 de noviembre y se tomó después de que el Gobierno recomendara a la soberana declinar la invitación.

Se dio a conocer que la oficina del primer ministro, Jonas Gahr Støre, consideró que una comparecencia de la reina podría contravenir la tradición constitucional que mantiene separadas a la monarquía y al Parlamento, además de plantear dudas sobre la separación de poderes.

¿Por qué la comisión quería escuchar a Mette-Marit?

La comisión de investigación fue creada por el Parlamento noruego en marzo de 2026, después de la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Su objetivo es esclarecer posibles vínculos entre el financiero y personas que tuvieron o tienen relación con instituciones y autoridades noruegas.

Los investigadores consideraban que Mette-Marit podía aportar información relevante sobre su relación pasada con Epstein. La invitación para escucharla se había planteado en octubre, pero la Casa Real comunicó que la reina no acudiría tras recibir el consejo del Ejecutivo.

La comisión tiene previsto continuar con sus investigaciones y presentar su informe final en enero de 2028.

La relación de Mette-Marit con Jeffrey Epstein

La relación entre la reina y el financiero volvió a generar atención después de que documentos publicados en Estados Unidos mostraran que mantuvieron contacto durante varios años. Los archivos incluyen intercambios de correos electrónicos y referencias a encuentros.

En febrero de 2026, Mette-Marit expresó públicamente su arrepentimiento por no haber investigado con mayor cuidado los antecedentes de Epstein y por no haber comprendido antes quién era. También manifestó su solidaridad con las víctimas.

La publicación de los documentos no implica por sí misma que una persona haya cometido un delito. En el caso de la reina, la controversia se centra en la naturaleza y duración de sus contactos con Epstein, así como en la decisión de no declarar ante la comisión.

La decisión genera debate político en Noruega

La recomendación del Gobierno ha abierto un debate sobre el papel de la monarquía y el alcance de una comisión parlamentaria. Mientras el Ejecutivo sostiene que existen razones constitucionales para evitar la comparecencia, integrantes de la comisión han señalado que escuchar a la reina podría contribuir a esclarecer los hechos.

La investigación continuará examinando los documentos y las relaciones que surgieron tras la publicación de los archivos de Epstein. Por ahora, Mette-Marit no comparecerá ante el organismo, aunque la comisión aún debe determinar cómo proceder con la información que considera relevante para su trabajo.