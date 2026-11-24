Para Meghan Markle, el éxito de una celebración en casa no depende de la sofisticación del menú ni de tener una mesa impecable, sino de conseguir que cada invitado se sienta bienvenido. Una filosofía que resulta especialmente oportuna de cara a Thanksgiving 2026, que se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre.

La duquesa de Sussex ha convertido su pasión por la gastronomía, la decoración y el arte de recibir en una parte fundamental de su faceta empresarial, tanto a través de su marca As Ever como de su serie de Netflix, With Love, Meghan.

Sus consejos ofrecen inspiración para quienes este año desean celebrar en casa sin pasar toda la velada pendientes de la cocina.

Los secretos de Meghan Markle para ser la anfitriona perfecta en Thanksgiving 2026

Preparar la cena de Thanksgiving con anticipación

Una de las prioridades de Meghan Markle es organizar con tiempo aquellas tareas que podrían restarle tranquilidad el día de la celebración. Recomienda dejar listas las verduras y las hierbas aromáticas, además de involucrar a los niños en los preparativos.

Esta manera de organizarse permite dedicar más tiempo a los invitados cuando llega el momento de recibirlos.

En casa, puedes aplicar esta filosofía preparando los aderezos el día anterior, revisando la vajilla que utilizarás y dejando la mesa lista antes de comenzar a cocinar. También resulta útil planificar los tiempos de cocción para evitar que todos los platillos necesiten el horno al mismo tiempo.

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El menú de Acción de Gracias y el platillo que no puede faltar para el príncipe Harry

Entre las confesiones más personales de Meghan Markle se encuentra el gusto de su esposo por el gravy, la tradicional salsa que acompaña al pavo y al puré de papa.

La duquesa también ha compartido su interés por aprovechar los ingredientes de maneras creativas. Una de sus propuestas consiste en preparar pesto con las hojas de las zanahorias, aceite de oliva, parmesano y piñones.

El menú puede convertirse así en una oportunidad para combinar las recetas familiares con preparaciones inesperadas, sin renunciar a los sabores que los invitados esperan encontrar en una celebración de Acción de Gracias.

Cómo crear una atmósfera acogedora como Meghan Markle en Thanksgiving 2026

Para la duquesa de Sussex, la experiencia de los invitados comienza mucho antes de sentarse a la mesa.

Entre sus recomendaciones están recibirlos con una bebida, ofrecer pequeños aperitivos y utilizar velas aromáticas en las áreas de convivencia, reservando las que no tienen fragancia para la cocina. Incluso propone servir queso brie horneado con mermelada.

Si quieres trasladar esta idea a tu celebración, apuesta por una iluminación tenue, textiles naturales y arreglos florales bajos que permitan conversar cómodamente durante la cena.

Una selección musical discreta, copas preparadas y un espacio destinado a recibir los abrigos de los invitados son otros detalles que pueden hacer que la experiencia resulte más agradable desde su llegada.

Meghan Markle y Delfina Blaquier Instagram

Los pequeños detalles que hacen de Meghan Markle una buena anfitriona

Antes de convertirse en actriz, Meghan trabajó en restaurantes, una experiencia que le permitió comprender la importancia de anticiparse a las necesidades de los demás.

Para las reuniones en casa, también sugiere disponer de juegos de mesa o rompecabezas que faciliten la convivencia.

Este recurso puede resultar especialmente interesante cuando se reúnen personas de distintos círculos sociales que todavía no se conocen. La idea es propiciar conversaciones espontáneas y evitar que la atención de todos recaiga exclusivamente en la anfitriona.

Aceptar la ayuda de los invitados también es parte del arte de recibir

La hospitalidad no debería convertirse en una demostración de cuánto puede hacer una sola persona.

Meghan considera que permitir a los invitados contribuir con un postre, una guarnición o alguna tarea doméstica favorece su integración en la celebración.

Compartir una receta familiar, por ejemplo, puede convertirse en una manera de conocer las historias y tradiciones de quienes están sentados a la mesa.

Es precisamente esa dimensión personal la que distingue una reunión memorable de una cena cuidadosamente organizada: los vínculos que se crean alrededor de ella.

De cara a Thanksgiving 2026, los consejos de Meghan Markle invitan a reconsiderar nuestra manera de recibir. Porque ser una buena anfitriona también implica reservarse el tiempo necesario para sentarse a la mesa, disfrutar de la comida y compartir la celebración con sus invitados.