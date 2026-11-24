Con su uniforme de soldado, sus dientes a la vista y una expresión severa, el cascanueces navideño suele colocarse junto al árbol, en la entrada o sobre una repisa. La costumbre tiene raíces en la artesanía alemana, donde estas figuras de madera cumplían una tarea muy concreta: romper cáscaras de nuez. Con el tiempo, a esa función se sumó una creencia popular que las convirtió en guardianes del hogar.

¿Qué significa poner un cascanueces en Navidad?

En el folclore alemán, el cascanueces se asociaba con la protección del hogar y la buena suerte. Su expresión seria tenía un sentido dentro de esa creencia: se decía que su gesto adusto ahuyentaba a los malos espíritus y alejaba la desgracia. Así, el mismo rostro que hoy llama la atención entre los adornos de Navidad era parte de lo que le daba fama de guardián.

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¿El cascanueces atrae la buena suerte si se coloca en la entrada?

La buena suerte forma parte del simbolismo de la figura. De acuerdo con el Museo del Cascanueces de Leavenworth, algunas familias colocaban estas piezas en las ventanas, donde se creía que podían vigilar la casa. Si quieres recuperar ese guiño al folclore, puedes poner uno en el alféizar o en una consola cerca de la puerta. La ventana es la ubicación que recoge el museo.

¿Cuál es el origen del cascanueces navideño de madera?

El modelo que hoy reconocemos se consolidó en Seiffen, un pueblo de los Montes Metálicos, en Alemania. Hacia 1870, el artesano Wilhelm Friedrich Füchtner comenzó a fabricar figuras torneadas que ayudaron a definir su silueta. Los diseños de la región representaban a reyes, soldados y otras figuras de autoridad. En los modelos funcionales, una palanca en la espalda movía la mandíbula para partir la cáscara.

¿Cuál es el origen del cascanueces navideño de madera? KADER KAHRAMAN

¿Qué tiene que ver el ballet El cascanueces con la Navidad?

La conexión también viene de la literatura. En 1816, E. T. A. Hoffmann publicó El cascanueces y el rey de los ratones. La adaptación de Alexandre Dumas sirvió de base para el ballet con música de Piotr Ilich Chaikovski, estrenado en San Petersburgo en 1892. La historia comienza en una fiesta de Navidad, cuando Clara recibe un cascanueces que cobra vida y se enfrenta al Rey de los Ratones.

¿Qué tiene que ver el ballet El cascanueces con la Navidad? Pexels

Las producciones de San Francisco en 1944 y de George Balanchine en Nueva York en 1954 ayudaron a afianzar el ballet como un clásico decembrino en Estados Unidos. Así, el pequeño guardián de madera encontró otro lugar en la temporada: además de asomarse a las ventanas, empezó a volver cada diciembre al escenario.