Si hay un país que puede presumir de su riqueza cultural, es México, y ahora suma un nuevo reconocimiento internacional: el Museo Nacional de Antropología fue elegido como el mejor del mundo al ocupar el primer lugar de The World’s 100 Best Museums 2026.

La distinción, publicada por la plataforma de viajes Worth a Journey y difundida por el INAH el pasado 24 de noviembre, reconoce el valor histórico, arqueológico, etnográfico y arquitectónico de uno de los recintos culturales más emblemáticos del país.

¿Por qué el Museo Nacional de Antropología fue elegido el mejor del mundo?

Ubicado en el Bosque de Chapultepec, el recinto mexicano consiguió colocarse por encima de instituciones de enorme prestigio internacional, como el Museo del Prado, en Madrid; el Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca, y el Museo Estatal del Hermitage, en Rusia.

Uno de los principales motivos detrás del reconocimiento, es la extraordinaria colección arqueológica y etnográfica que se observa en el museo, entre sus tesoros más importantes destacan la emblemática Piedra del Sol, conocida como Calendario Azteca.

También destacan la escultura de Coatlicue, las monumentales cabezas olmecas y la máscara funeraria de Pakal, elaborada con fragmentos de jade, además de importantes objetos pertenecientes a las culturas maya, teotihuacana y tolteca.

Sin embargo, su atractivo no se limita a las piezas que exhibe, también la arquitectura del edificio, diseñada por el reconocido arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, fue uno de los elementos destacados por la clasificación internacional.

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El Museo Nacional de Antropología se corona como el mejor del mundo en 2026 Getty Images

¿Cuáles son los 10 mejores museos del mundo?

De acuerdo con The World’s 100 Best Museums 2026, el Museo Nacional de Antropología encabeza la clasificación internacional, superando a otros importantes recintos alrededor del mundo. Estos son los 10 mejores:

Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, México. Museo del Prado en Madrid, España. Louisiana Museum of Modern Art en Humlebæk, Dinamarca. Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, Rusia. Kunsthistorisches Museum en Viena, Austria. Museo Arqueológico de Şanlıurfa en Şanlıurfa, Turquía. Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk, Polonia. Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, Estados Unidos. Museo de Bihar en Patna en India. Museo Metropolitano de Arte (Met) en Nueva York, Estados Unidos.



Sin embargo, la presencia mexicana no se limita al Museo Nacional de Antropología, pues en la lista de los 100 mejores museos, también se encuentran El Museo del Desierto, ubicado en Saltillo, Coahuila, que consiguió el puesto 78, mientras que el Museo Amparo, en Puebla, se posicionó en el lugar 82.

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El Museo Nacional de Antropología se corona como el mejor del mundo en 2026 Instagram/@mnantropologia

¿Quién eligió el mejor museo del mundo y cómo se hace la lista?

La clasificación fue publicada por Worth a Journey, una plataforma internacional especializada en destinos culturales, turísticos y espacios que merecen ser visitados.

Su metodología contempla el análisis de reseñas de visitantes mediante herramientas de inteligencia artificial, además de otros procesos de evaluación y visitas presenciales, además, la organización señala que no acepta nominaciones, solicitudes ni pagos para incluir establecimientos en sus listas.

Para su edición 2026, Worth a Journey evaluó más de un millón de lugares y elaboró 39 clasificaciones. En la categoría de museos incluyó recintos dedicados al arte, la historia, la arqueología, la ciencia y la tecnología, entre otros, que cuentan con exposiciones permanentes abiertas al público.