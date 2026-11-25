En una industria que históricamente ha estado liderada por hombres, Miss Mara no solo se abrió paso, sino que reescribió las reglas del juego. Con más de dos décadas de trayectoria, esta DJ mexicana se ha convertido en un ícono indiscutible de la música electrónica, demostrando que la pasión, el estilo y la determinación son la combinación perfecta para dejar huella.

Todo tiene un origen

Desde muy pequeña, la música fue la constante en su vida, despertando una curiosidad que la llevó a explorar todo tipo de géneros. Esa versatilidad se convirtió en su arma secreta detrás de la cabina, permitiéndole crear sets únicos, un sello personal que le ha permitido consolidarse como una de las figuras más respetadas de la escena club en México.

Si has salido de fiesta en la Ciudad de México, seguro has bailado al ritmo de sus mezclas. Miss Mara es residente habitual de los spots más top de la capital, como FUNK, Bar Oriente, LooLoo, Sunday Sunday y Ruido, además de llevar cinco años reinando en la cabina del emblemático SIC.

De la CDMX para el mundo

Su talento no conoce fronteras. La mexicana ha puesto a bailar a multitudes en América, Europa y Asia, conquistando escenarios en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, Berlín, Tokio y Estambul. Por si fuera poco, ha compartido cartel con verdaderas leyendas de la música como Giorgio Moroder, Jamie xx, Nicolas Jaar, Bob Moses, Seth Troxler, Cassius y HVOB. Y el éxito no se detiene: este diciembre de 2026 regresará a tierras asiáticas para encender la pista en Tokio.

Más allá de las tornamesas