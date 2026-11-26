Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin a más de cuatro años de litigio por Château Miraval, la finca vinícola del sur de Francia donde se casaron en 2014. En un comunicado conjunto, difundido por sus representantes, ambos señalaron que llegaron a un acuerdo extrajudicial en beneficio de su familia.

¿Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por el viñedo?

En 2021, Jolie vendió su participación en el negocio vinícola a una empresa del grupo Stoli. En febrero de 2022, Pitt presentó una demanda en Los Ángeles y sostuvo que la operación infringía un acuerdo según el cual ambos necesitaban el consentimiento del otro para vender su parte. Los abogados de Jolie negaron que existiera ese pacto.

Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo por el viñedo francés donde se casaron: ¿Quién se lo queda? Getty Images

El caso tenía un juicio previsto para agosto de 2027. El acuerdo extrajudicial pone fin a esa disputa comercial, que avanzó por separado de las negociaciones de su divorcio. Jolie solicitó el divorcio en 2016 y ambos alcanzaron un acuerdo sobre ese proceso a finales de 2024.

¿Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por el viñedo? Getty Images

¿Quién se queda con Château Miraval?

Los representantes de Pitt y Jolie mantuvieron en privado los términos del acuerdo. Hasta el 26 de noviembre, se desconoce si el arreglo contempla algún cambio en las participaciones de la bodega o si incluye un pago. El comunicado se limitó a confirmar que ambas partes resolvieron el litigio fuera de los tribunales.

