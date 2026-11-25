El primer corte de Miss Universo 2026 reduce de 116 a 30 el número de candidatas que siguen en la competencia. La gala del 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, es la instancia prevista para anunciar a las semifinalistas de la edición 75 del certamen.

La evaluación previa al primer corte incluyó los desfiles en traje de baño y vestido de gala, además de una entrevista privada. La Organización Miss Universo también reservó un pase directo al Top 30 para la candidata que recibiera más votos del público. Una vez anunciado el primer corte, las 30 semifinalistas vuelven a desfilar en traje de baño.

¿Quiénes clasificaron al Top 30 de Miss Universo 2026? Miss Universe

¿Quiénes clasificaron al Top 30 de Miss Universo 2026?

Chile - Dominga López Brasil - Marcella Kozinski India - Kaziah Liz Mejo Países Bajos - Melissa Bottema Nueva Zelanda — Georgia Waddington. Islas Turcas y Caicos — Selena Grant Perú - Luren Márquez Cuba - Mia Donadio Serbia - Nikolina Vujčić República Dominicana Melissa Núñez Curazao - Bianty Rojer-Gomperts Estados Unidos - Justus Kelley Israel - Danielle Yablonka Ecuador - Dalia Bucaram Pazmiño Puerto Rico - Jennifer Barreto Tanzania - Elizabeth Makune México - María Guadalupe Vargas Guinea - Justine Kamara Colombia - María Alejandra López Ucrania — Anna Nikonova Panamá — Gabriela González del Valle Costa Rica — Mariale Acosta Uganda — Mitchelle Daka Filipinas — Bea Millan-Windorski Francia — Garance Authié Etiopía — Bruktawit Belete Bélgica — Olga Lombardo Venezuela — Clara Vegas Goetz República Democrática del Congo — Jessi Kalambayi Nicaragua — Jasmine Blandford