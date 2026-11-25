Miss Universo 2026: lista completa de las candidatas clasificadas, semifinalistas y finalistas
El Top 30 reúne a las semifinalistas que superan el primer corte de Miss Universo 2026. Esto es lo que se sabe de la clasificación y de la participación de María Vargas, representante de México.
El primer corte de Miss Universo 2026 reduce de 116 a 30 el número de candidatas que siguen en la competencia. La gala del 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, es la instancia prevista para anunciar a las semifinalistas de la edición 75 del certamen.
La evaluación previa al primer corte incluyó los desfiles en traje de baño y vestido de gala, además de una entrevista privada. La Organización Miss Universo también reservó un pase directo al Top 30 para la candidata que recibiera más votos del público. Una vez anunciado el primer corte, las 30 semifinalistas vuelven a desfilar en traje de baño.
¿Quiénes clasificaron al Top 30 de Miss Universo 2026?
- Chile - Dominga López
- Brasil - Marcella Kozinski
- India - Kaziah Liz Mejo
- Países Bajos - Melissa Bottema
- Nueva Zelanda — Georgia Waddington.
- Islas Turcas y Caicos — Selena Grant
- Perú - Luren Márquez
- Cuba - Mia Donadio
- Serbia - Nikolina Vujčić
- República Dominicana Melissa Núñez
- Curazao - Bianty Rojer-Gomperts
- Estados Unidos - Justus Kelley
- Israel - Danielle Yablonka
- Ecuador - Dalia Bucaram Pazmiño
- Puerto Rico - Jennifer Barreto
- Tanzania - Elizabeth Makune
- México - María Guadalupe Vargas
- Guinea - Justine Kamara
- Colombia - María Alejandra López
- Ucrania — Anna Nikonova
- Panamá — Gabriela González del Valle
- Costa Rica — Mariale Acosta
- Uganda — Mitchelle Daka
- Filipinas — Bea Millan-Windorski
- Francia — Garance Authié
- Etiopía — Bruktawit Belete
- Bélgica — Olga Lombardo
- Venezuela — Clara Vegas Goetz
- República Democrática del Congo — Jessi Kalambayi
- Nicaragua — Jasmine Blandford