El clásico vestido negro acaba de encontrar un digno rival en el guardarropa de Rania de Jordania. La reina ha recurrido a la profundidad del café chocolate para una de sus últimas apariciones oficiales, demostrando las posibilidades de un color que solemos asociar con los abrigos y las prendas de punto, pero que también merece un lugar privilegiado en los estilismos de noche.

El pasado 23 de noviembre, Rania y el rey Abdalá II ofrecieron una cena en honor al presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y su esposa, Ziroat Mirziyoyeva, en el Palacio Al Husseiniya, en Amán.

Para la ocasión, la reina eligió un vestido que reúne varios elementos que podemos trasladar a nuestro guardarropa de fiesta: una tonalidad cálida, una cintura definida, transparencias delicadas y pequeños destellos de luz.

El vestido café chocolate de Rania de Jordania que inspira las fiestas de invierno 2026

El diseño que lució la reina se atribuye a Reema Dahbour, una elección cuyo atractivo reside en el equilibrio entre la sobriedad del color y la riqueza de sus acabados.

El vestido presenta una falda fluida hasta los pies y un cinturón delgado que marca la cintura. Las mangas abullonadas, por su parte, introducen un aire romántico a la silueta, suavizado por pequeñas tiras de cuentas que acompañan el movimiento de los brazos.

La tonalidad espresso permite apreciar los detalles ornamentales sin que estos resulten excesivos. Una fórmula particularmente atractiva para quienes buscan un vestido de noche diferente, pero desean conservar la versatilidad de los colores neutros.

El escote joya, el detalle que distingue el vestido de Rania de Jordania

Uno de los elementos más interesantes del diseño se encuentra alrededor del escote.

Un panel de tul transparente, decorado con delicados motivos florales y aplicaciones brillantes, crea la ilusión de que los bordados descansan directamente sobre la piel.

Este recurso, conocido como escote ilusión, permite introducir transparencias en un vestido formal sin comprometer la sofisticación del conjunto.

Además, el efecto de collar integrado reduce la necesidad de incorporar una pieza de joyería alrededor del cuello, dejando que el trabajo ornamental del vestido adquiera todo el protagonismo.

Es un detalle que podemos buscar en nuestros próximos vestidos de fiesta, especialmente si queremos incorporar algo de brillo sin recurrir a las lentejuelas tradicionales.

Cómo combinar un vestido café chocolate con joyas y accesorios como Rania de Jordania

Rania complementó su vestido con un pequeño bolso de pedrería dorada, pendientes largos y una pulsera brillante.

La combinación de metales con el café chocolate aporta luminosidad al conjunto y acentúa la calidez del tejido, convirtiéndolo en una alternativa especialmente interesante para las celebraciones nocturnas.

Para el maquillaje, la reina eligió sombras en tonos marrones, mejillas rosadas y labios de acabado luminoso. Su melena lisa, con raya lateral, acompañó el estilismo sin ocultar los detalles del escote.

De cara a las fiestas decembrinas, podemos recrear esta combinación con vestidos de satén o terciopelo en tonalidades espresso, accesorios en dorado envejecido y un maquillaje en colores tierra.

El café chocolate, una alternativa al negro para las fiestas de fin de año 2026

La elección de Rania llega en un momento en el que comenzamos a pensar en los vestidos que llevaremos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El café chocolate ofrece la profundidad visual de un vestido negro, pero introduce una calidez que encuentra sus mejores aliados en los accesorios metálicos, las joyas y los tejidos con textura.

Desde un vestido midi de terciopelo hasta un diseño largo con aplicaciones de pedrería, las posibilidades de este color van mucho más allá del guardarropa cotidiano.

Rania de Jordania acaba de ofrecernos una buena razón para reconsiderar nuestra próxima elección de gala: este invierno, la elegancia también se viste de café chocolate.