¡Ya tenemos nueva Miss Universo! Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se coronó como Miss Universo 2026 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Entre las 116 candidatas de distintos países y territorios que participaron en la edición número 75 del certamen internacional de belleza, la puertorriqueña consiguió conquistar al jurado y convertirse en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

Su triunfo marca un momento histórico para Puerto Rico, que celebra su sexta corona de Miss Universo frente a su propio público, 20 años después de que Zuleyka Rivera conquistara el título internacional en 2006.

¿Quién ganó Miss Universo 2026?

Jennifer Barreto, de 27 años, es la nueva Miss Universo 2026. Nacida el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico, la reina de belleza es psicóloga, trabajadora social clínica y modelo.

Su infancia transcurrió entre Isabela, San Sebastián y Aguadilla, localidades que forman parte de su historia personal y de su vínculo con la isla que esta noche representó ante el mundo.

Más allá de su trayectoria en los certámenes de belleza, su formación profesional está relacionada con la salud mental y el bienestar emocional.

Con su coronación, Jennifer Barreto comienza una nueva etapa de compromisos internacionales como representante de la organización Miss Universo.

El vestido con el que Jennifer Barreto conquistó Miss Universo 2026

Para una de las noches más importantes de su vida, Jennifer Barreto confió en el talento del diseñador puertorriqueño Luis Antonio, quien creó un vestido de gala en tonalidades blancas y plateadas.

La pieza tuvo un significado especial dentro de la competencia, pues su diseño estuvo inspirado en los vestidos que marcaron la historia de Puerto Rico en Miss Universo.

Su elección de vestuario se convirtió en un homenaje al legado de las reinas de belleza que la precedieron y a la identidad del lugar que la vio crecer.

¿Quiénes fueron las cinco finalistas de Miss Universo 2026?

Después de las pasarelas en traje de baño y vestido de noche, cinco candidatas consiguieron llegar a la última etapa de la competencia:

Puerto Rico: Jennifer Barreto.

Jennifer Barreto. Venezuela: Clara Vegas.

Clara Vegas. Filipinas: Bea Millan-Windorski.

Bea Millan-Windorski. República Dominicana: Melissa Núñez.

Melissa Núñez. Nueva Zelanda: Georgia Waddington.

Durante la ronda de preguntas, Jennifer Barreto decidió responder en español a una interrogante relacionada con el uso de la inteligencia artificial, recurriendo al apoyo de un intérprete.

Los 5 vestidos de noche que protagonizaron Miss Universo 2026 Miss Universe (IG)

¿Cuántas veces ha ganado Puerto Rico Miss Universo?

Con la coronación de Jennifer Barreto, Puerto Rico suma seis títulos internacionales y pone fin a una espera de dos décadas desde su última victoria.

Estas son las puertorriqueñas que han conquistado la corona de Miss Universo:



Marisol Malaret, en 1970.

Deborah Carthy-Deu, en 1985.

Dayanara Torres, en 1993.

Denise Quiñones, en 2001.

Zuleyka Rivera, en 2006.

Jennifer Barreto, en 2026.



El triunfo de Barreto coincide, además, con el aniversario número 25 de la coronación de Denise Quiñones, quien también consiguió el título internacional en Puerto Rico.

¿En qué lugar quedó México en Miss Universo 2026?

María Vargas, representante de México, concluyó su participación entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026.

La jalisciense consiguió superar el primer corte de clasificación y desfilar en traje de baño. Sin embargo, su nombre no figuró entre las 12 candidatas que avanzaron a la competencia en vestido de noche, poniendo fin a la posibilidad de conseguir dos coronas consecutivas para México.

Por su parte, Fátima Bosch concluye oficialmente su reinado, un año después de haber conquistado la cuarta corona de Miss Universo para nuestro país.

Mientras la mexicana se despide del título que marcó un antes y un después en su trayectoria, Jennifer Barreto comienza a escribir su propia historia como Miss Universo.

